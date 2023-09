O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba-SP fez a entrega de 200 cestas-básicas para as Prefeituras de Poá-SP, de Salesópolis-SP e de Mogi das Cruzes-SP no fim da tarde dessa 3ª feira (19/9). Os mantimentos são provenientes da arrecadação realizada durante o Itaquá Rodeio Fest. Para os sete dias de shows, foi promovida troca solidária de alimentos por ingressos. Ao todo, o evento arrecadou mais de 140 toneladas de produtos, que estão sendo destinados a famílias carentes de Itaquá e região.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itaquá, a primeira-dama Mila Prates Boigues, participou da entrega a alguns municípios ao lado do marido, o prefeito Eduardo Boigues (PP), ontem. Num primeiro momento, oito cidades estão sendo beneficiadas. Itaquá segue em contato com os demais municípios da região para se colocar à disposição para a doação.

Segundo Mila, o compartilhamento é importante, uma vez que o público que prestigiou o maior rodeio de portas abertas do Brasil era proveniente de todo o Alto Tietê:

“Desde a pandemia de Covid-19, os municípios passam por dificuldades. Nem o Estado está dando conta de mandar para as Prefeituras cestas-básicas para que seja possível a distribuição para quem mais precisa. Então, vimos essa oportunidade para ajudar. Estamos compartilhando o pão com os nossos vizinhos, que sempre nos estenderam as mãos quando mais precisamos. Foram 410 toneladas de alimentos angariados com o Itaquá Rodeio Fest e que nos permitiram já montar 50 mil cestas-básicas”, enumerou Mila.

Na entrega realizada nessa 3ª feira, compareceram ao galpão do Fundo Social, no Bairro do Una, em Itaquá, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Salesópolis, a primeira-dama Luciana Aparecida Ferreira Miranda Gomes; o presidente do Fundo Social de Poá, Felipe Estevan; e o presidente do Fundo Social de Mogi, Márcio Betini Maldonado Filho. As Prefeituras de Ferraz de Vasconcelos-SP, de Biritiba Mirim-SP, de Arujá-SP, de Santa Branca-SP e de Santa Isabel-SP também já retiraram os mantimentos.

Boigues lembrou que o evento foi custeado 100% pela iniciativa privada e que, desta forma, não foi empregado dinheiro público. O prefeito de Itaquá ainda ressaltou que, quando negociou a vinda do rodeio para a cidade, fez questão que não houvesse venda de ingressos, mas, sim, a troca solidária por mantimentos. Também foi realizada no período da festa a troca de bolsas de sangue e de fraldas por entradas para as atrações:

“A maioria da população de Itaquá não teria condições de comprar um ingresso para assistir a um show do DJ Alok, ou do cantor Gusttavo Lima, só para citar alguns. Não seria viável fazer um evento grandioso como este e não democratizar o acesso. Ao mesmo tempo em que não se cobrou a entrada, ainda conseguimos fazer uma parceria com o Fundo Social para angariar alimentos”.

O Maior do Brasil

Com patrocínio de Chevrolet, Toledo Ambiental, Plena Saúde, Quavo Construtora, Guarulhos Sucatas, Cerveja Império e Supermercado Takahashi, o Itaquá Rodeio Fest foi realizado entre os dias 6/9 e 16/9, no Jardim Adriane. Em sete dias de evento, se apresentaram Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Thiaguinho, Ana Castela, Leo Santana, os DJs Alok e Maju Santana, e a cover oficial de Marília Mendonça, Lorena Alexandre.