O 3° Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito, realizado no último sábado (23) pela Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba, reuniu cerca de 150 pessoas. O circuito de 5 km contou com trio elétrico, que foi acompanhado com energia e animação pelos ciclistas.

O esquenta começou ainda pela manhã, com a primeira parte do show de BMX no Parque Ecológico, mediado pela Secretaria de Turismo. O público foi ao delírio com as manobras radicais dos atletas Caio Rabisco, Jeff Whaley, Max Chalifour, Daniel Santander, Willian Sandova e Nicolas Menor, referências no esporte. O festival ainda realizou o sorteio de três bicicletas.

Em seguida, os participantes se reuniram para iniciar o circuito, que passou pela avenida Emancipação, seguiu pela praça Padre João Álvares, retornou pela avenida Presidente Tancredo Neves e finalizou na entrada do parque.

“Esse é o terceiro passeio ciclístico que realizamos e, a cada ano, ele ganha ainda mais importância. O roteiro transita por importantes espaços de Itaquá, chamando a atenção e conscientizando a população pela paz no trânsito”, disse o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro.

Além do evento, os participantes puderam celebrar a Festa da Primavera, que foi realizada em frente ao show de BMX, na EMEB Vereador Augusto dos Santos. A festa contou com brinquedos para as crianças, shows e praça de alimentação.

“Mais uma edição do passeio ciclístico que é um sucesso. Itaquá é amiga do esporte e incentiva a paz no trânsito. Trabalhar a educação e a prevenção sempre será o melhor caminho para evitar acidentes”, completou o prefeito Eduardo Boigues.