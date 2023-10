O prefeito Rodrigo Ashiuchi se encontrou nesta sexta-feira (29/09) com o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Ryosuke Kuwana. O diplomata esteve em Suzano para se despedir das entidades representativas da comunidade nipo-brasileira no município, uma vez que deixará o Brasil depois de cerca de três anos de atuação. Na oportunidade, Kuwana foi homenageado no gabinete.

Durante a visita, o chefe do Poder Executivo suzanense reforçou os laços de Suzano com o Japão, visto sua importância histórica para o povoamento e o desenvolvimento da cidade junto aos imigrantes e descendentes japoneses. Nesse sentido, o cônsul entregou um diploma de honra ao mérito ao morador Roberto Katsumata, que acompanhou a visita, enaltecendo sua relevância na comunidade nipo-brasileira no município.

“Reconhecemos o senhor Katsumata pela notável contribuição em prol da relação de amizade entre nosso país e o Brasil, por meio da agricultura”, destacou Kuwana. Para Ashiuchi, o exemplo de Katsumata ilustra a história da imigração japonesa. “Com a presença do governo japonês, da família Katsumata, é muito bom contar com essa homenagem em vida. Tenho certeza de que todos os amigos e familiares estão felizes e gratos. Esse diploma é fruto de uma vida dedicada, de muita luta em prol do povo nipo-brasieliro em Suzano e região”, completou.

Na ocasião, acompanhado pelo vereador Artur Takayama, o prefeito também homenageou o cônsul com uma placa oficial. “Durante a sua permanência no Brasil, seu nome foi destaque por sua dedicação e capacidade em estar à frente do Consulado-Geral do Japão em São Paulo. Suzano se sente honrada por ser coirmã da cidade de Komatsu e por ter um bom relacionamento com o Japão. Que a nova fase de sua vida seja repleta de sucesso. Suzano é grata por todos esses anos de carinho e dedicação” dedicou a Kuwana.

Por sua vez, o cônsul se mostrou emocionado e agradeceu o carinho de Ashiuchi e da cidade de Suzano. “Eu nunca vou esquecer do Brasil. Suzano ficará em meu coração, em toda minha vida. Estou muito agradecido por este laço de amizade, o Brasil é muito especial para mim. Eu nunca vou esquecer este momento”, ressaltou.

De acordo com Ashiuchi, o cônsul já virou um amigo de Suzano e a cidade segue de portas abertas. “Fico com sentimento de tristeza pela partida do cônsul, mas entendo que a vida é feita de chegadas e partidas. Tenho certeza de que sempre que estiver pelo Brasil, Kuwana virá a São Paulo e a Suzano”, finalizou.

A visita ainda foi acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; pelo presidente da Associação Cultural Suzanense Bunkyo de Suzano e filho de Roberto Katsumata, Reinaldo Katsumata; pelo presidente da Associação Okinawa Kenjin Kai de Suzano, Sergio Yonamine; pelo presidente do Sindicato Rural, Ricardo Sato; pelo presidente do Clube Agrícola Boa Vista, Alberto Hideyuki Kariya e sua esposa Mariusa; pelo vice-presidente da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas), Yuji Yamagami; pelo vice-presidente da Casa de Repouso Ipelândia, Takatsugo Fujimura; pelo diretor de Agricultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Minoru Harada; pelo vice-presidente do Bunkyo, Marcos Barbosa; pelo presidente e pelo diretor do Departamento Jovem do Bunkyo, Richard Terazaki e Ricardo Habu. Entre os familiares de Roberto Katsumata também estiveram sua esposa, Yoko Katsumata, os filhos Ricardo e Regina Katsumata, além dos netos, noras e genro.