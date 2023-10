Para celebrar o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, a Policlínica UMC oferecerá atendimentos gratuitos às mulheres do Alto Tietê durante a ação Outubro Rosa. O evento ocorrerá no dia 07 de outubro das 8 às 13h30.

“O objetivo da campanha é promover a prevenção do câncer de mama, enfatizando a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento. É uma excelente oportunidade para as mulheres do Alto Tietê, que terão acesso a uma variedade de serviços gratuitos”, explica o Coordenador do Curso de Medicina da UMC, Dr. Henrique Naufel.

As mulheres terão à disposição atendimentos ginecológicos, incluindo consultas, exames de mama e orientações sobre a prevenção do câncer de mama.

Um dos diferenciais deste ano, será a realização do exame por termografia com detecção precoce do câncer de mama (LINDALIFE TECH). Através do LINDA, a imagem é captada sem contato físico, na qual os dados são analisados por um sistema de Inteligência Artificial para detectar padrões suspeitos. Após o exame, as pacientes passarão por consulta médica e serão avaliadas. A Policlínica fará todo o acompanhamento e encaminhamento das pacientes caso seja necessário.

Para o Coordenador da Policlínica UMC, Dr. Melquiades Machado Portela, ações como essas contribuem para o conhecimento e desenvolvimento dos alunos. “Esse atendimento permite que os alunos tenham maior humanização e uma experiência real do cotidiano da vida médica. Ressalto que todos os atendimentos serão realizados com a supervisão dos professores”, explica Dr. Melquiades.

Para participar, as interessadas devem comparecer ao local com um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e os cartões SIS e SUS. Os atendimentos serão agendados por meio do telefone (11) 4728–5383.

Serviço

Policlínica UMC – Campanha Outubro Rosa

Dia 7 de outubro (sábado) das 8h às 13h30

Local: Policlínica da UMC Rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, 170