A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou, nesta semana, o mutirão de exames de mamografia para marcar o Outubro Rosa, mês de conscientização da importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Com uma carreta estacionada no Largo Monumental da Vila São Carlos, os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. A expectativa é realizar 1,2 mil exames, sendo 50 por dia.

Além da oportunidade de exame na carreta, outros 300 serão realizados em parceria com a Plena Saúde, na sede da instituição, localizada próximo à praça Padre João Álvares, no centro, com os agendamentos concentrados na carreta.

Podem realizar o exame mulheres com 35 anos ou mais portando documento oficial com foto e comprovante de endereço, sendo obrigatório residir em Itaquá. O atendimento acontece mediante a retirada de senha que estão sendo distribuídas no local.



“Ao todo, 50 mulheres serão atendidas diariamente com o exame de mamografia, que é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Estamos com força total nesta campanha e esse apoio da Plena Saúde vai contribuir ainda mais”, disse a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

Para além dos exames oferecidos de forma gratuita, todas as unidades de saúde do município também vão contar com ações de conscientização em alusão ao Outubro Rosa, com palestras durante todo o mês.

“O Outubro Rosa é uma das principais campanhas desenvolvidas em todo o país. Através dela, nossos profissionais da saúde reforçam os trabalhos que são realizados ao longo do ano nas unidades”, disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Acompanhando as ações, o prefeito Eduardo Boigues reiterou a importância das mulheres se conscientizarem. “A mamografia permite descobrir o câncer quando o tumor ainda está em fase inicial, então é fundamental que as mulheres de Itaquá participem”, completou.