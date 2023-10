O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou nesta quinta-feira (05/10), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, de reuniões com o secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, e com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, em busca de investimentos para Suzano.

No primeiro encontro, o chefe do Poder Executivo municipal participou do lançamento do programa estadual “Creditur”, que pretende investir R$ 400 milhões no desenvolvimento do turismo nos municípios paulistas. Ele se reuniu com Lucena com o objetivo de avançar nas tratativas para que o Estado de São Paulo possa transformar Suzano em Município de Interesse Turístico (MIT).

Fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano Fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano

As negociações contam com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, que esteve com o chefe do Executivo suzanense durante o evento. Também participaram do encontro o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; e os vereadores Artur Takayama e Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus.

Os anseios da administração municipal de Suzano vão ao encontro dos objetivos do Creditur, conforme demonstrado no evento no bairro do Morumbi, zona oeste da capital. O programa se propõe a atender tanto as cidades quanto à iniciativa privada com financiamento e condições diferenciadas, buscando suprir uma demanda do segmento. Com os investimentos que serão proporcionados, por meios de créditos viabilizados por diferentes instituições financeiras, será possível aproveitar as potencialidades e desenvolver eixos ainda não explorados do Estado de São Paulo. A qualificação da mão de obra e a oferta de cursos específicos, da graduação até a pesquisa científica, fazem parte dos planos para alavancar o turismo nos municípios.

Suzano tem se destacado nos últimos anos com a ampliação da oferta de opções turísticas e de lazer gratuitas com as atrações do Parque Municipal Max Feffer, os encantos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, os registros históricos do Casarão da Memória Antônio Marques Figueira e a simbologia da Comunidade Nossa Senhora da Piedade, conhecida como a Igreja do Baruel, às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), altura do quilômetro 60. Ainda neste ano serão finalizadas as obras que estão ocorrendo no Parque Mirante do Sesc, às margens da avenida Katsutoshi Naito, na região norte. O local proporcionará uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal.

Conversa com Kassab

Mais tarde, na companhia do vereador Artur Takayama, o prefeito participou de uma reunião com o secretário Gilberto Kassab para discutir ações relacionadas à educação. Ashiuchi pediu apoio do governo estadual para reformar o prédio do antigo Sesi, localizado no Jardim Monte Cristo, para ser direcionado como extensão da Escola Técnica Estadual (Etec), ampliando os cursos ofertados na cidade. Além disso, o prefeito acompanhou o vereador suzanense na solicitação para ampliar o projeto de musicalização nas escolas de Suzano.

Kassab afirmou ao prefeito que dará andamento aos requerimentos. “Vamos levar adiante essas solicitações para que sejam avaliadas o quanto antes pelas nossas equipes. Para nós é de grande interesse do governo paulista apoiar a cidade de Suzano nas mais diversas frentes”.

Para Ashiuchi, ambos os encontros desta quinta-feira foram bem produtivos no objetivo de conseguir mais recursos para a cidade. “Tivemos a oportunidade de mostrar as atrações que temos nos quatros cantos da cidade e falar sobre o quanto será importante transformarmos Suzano em Município de Interesse Turístico. Temos certeza que podemos ser parte integrante da rota turística do Estado, por todos os investimentos que já estamos fazendo. É mais um segmento que poderá garantir emprego e renda em nossa região”, ressaltou Ashiuchi.

O chefe do Poder Executivo suzanense também ressaltou a reunião com o secretário estadual de Governo e de Relações Institucionais. “Fomos muito bem atendidos pelo secretário e sai da reunião com a promessa de que ele irá levar nossa solicitação adiante. Para mim, particularmente, é de grande importância que possamos contar com o apoio do Estado e com o auxílio da nossa Câmara de Vereadores e o do presidente da Alesp, o deputado André do Prado. Quero fazer um agradecimento especial ao sempre deputado Walter Ihoshi, que nos acompanhou nessa agenda com o secretário Kassab”, finalizou o prefeito.