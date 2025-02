Cinema do Suzano Shopping tem ingressos a R$ 10 na Semana do Cinema

A partir de quinta-feira, de 6 a 12 de fevereiro, os fãs de cinema terão um motivo a mais para programar o passeio ao Suzano Shopping. A rede Centerplex estará com promoção de ingressos a R$ 10. É a primeira edição deste ano da “Semana do Cinema”.

O valor reduzido é válido para todas as sessões nas salas convencionais, em todos os horários, incluindo final de semana (exceto filmes 3D, pré-estreias, pré-vendas e exibições especiais). Combos com pipoca e refrigerante também terão valores diferenciados.

A programação no Centerplex do Suzano Shopping será diversificada, com longas nacionais e internacionais que prometem agradar todos os tipos de público. É diversão para a família toda.

Com o ingresso a R$ 10, dá para assistir, por exemplo, o filme “Ainda Estou Aqui”, longa brasileiro que concorre, de forma inédita, na categoria de melhor filme do Oscar 2025, principal premiação do cinema mundial.

Dirigido por Walter Salles, o filme é inspirado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, que retrata a vida da família Paiva durante a ditadura militar, na década de 1970. A obra concorre ainda a melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. O longa já foi assistido por mais de 3,8 milhões de brasileiros e recebeu ao menos 20 premiações.

Entre os filmes em cartaz no cinema do shopping também estão sucessos de bilheteria como: “Moana 2”, “Mufasa”, “Chico Bento”, “Conclave”, “O Auto da Compadecida 2”, entre outros. Para saber a programação completa de filmes e horários e aproveitar a Semana do Cinema, consulte o site do centro de compras e lazer (suzanoshopping.com.br), assim como o endereço eletrônico do cinema, onde também está disponível o regulamento completo da promoção (www.centerplex.com.br).

A Semana do Cinema é uma campanha idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Fenec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e redes de cinemas, com a intenção de democratizar, ainda mais, o acesso à cultura e ao entretenimento.

