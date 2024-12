CPTM inova e lança sistema de avisos sonoros personalizados e automatizados para as estações

Implantação está na fase final, e até o final de 2024, todas as 57 estações da companhia terão a nova tecnologia

A CPTM lançou o projeto que irá personalizar e automatizar os avisos ao público das 57 estações da companhia. A ação tem como objetivo aprimorar, atualizar e adaptar as mensagens transmitidas aos passageiros diariamente.

De acordo com o Gerente de Engenharia de Estações da CPTM, Marco Antonio Di Fraia, o novo sistema de aviso sonoro atende necessidades específicas das diversas e diferentes estações, de acordo com a localidade, número de ocorrências de segurança pública, intervalo entre trens e movimento de passageiros. “Com a automação e personalização a CPTM consegue otimizar, ainda mais, o controle da frequência e conteúdo das transmissões de maneira online. Além da flexibilidade de uso, caso a estação necessite efetuar a emissão de um aviso sonoros de forma manual, o sistema permite ao empregado fazer da forma convencional sem interferências”, ressaltou Di Fraia.

“O sistema anterior, implementado no início dos anos 2000, não atendia mais às demandas operacionais e exigia intervenção constante”, destacou Joanito Ferreira, Gerente de Estações e Serviços da CPTM.

A inovação foi desenvolvida com recursos existentes, sem contratação externa. “Fizemos adequações no sistema de sonorização, conectando-os com o novo controle centralizado na rede interna e sem custo de investimento”, diz Maitê Bonfiglioli, arquiteta e coordenadora do projeto.

Outro grande destaque foi a utilização da Inteligência Artificial (IA), que viabiliza a padronização de voz e acelera a criação dos avisos especiais.

Entre os benefícios deste novo projeto estão a redução do uso de papel para impressões, a otimização da mão de obra das estações e uma comunicação mais dinâmica e personalizada.

“A CPTM tem reforçado seu compromisso com uma comunicação eficiente, rápida e que proporciona uma experiência melhor de viagem para todos os passageiros”, diz Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Para viabilizar o início do projeto, a CPTM promoveu uma ação alinhada aos princípios do ESG da empresa, o qual envolveu as áreas responsáveis por este trabalho e a equipe de TI. A ação tinha como objetivo identificar computadores inoperantes na companhia e reimplementá-los nesta nova atividade. Com o resultado, cerca de 51 máquinas foram recuperadas e reutilizadas, contribuindo para a redução de resíduos eletrônicos e promovendo a sustentabilidade. “Essa iniciativa reforça o compromisso da CPTM com a governança eficiente e o uso responsável de recursos, impactando positivamente o meio ambiente e a sociedade. Além disso, com esta iniciativa de reuso, levamos a quase zero os gastos com o projeto”, disse Maicon Satiro, gerente de Gestão Estratégica Empresarial e responsável pelo Comitê de ESG da CPTM.