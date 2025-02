Deputado Marcos Damasio destina R$ 4 milhões em emendas para Suzano e discute construção de piscinão com o prefeito Pedro Ishi

Recursos serão aplicados em saúde e infraestrutura, enquanto projeto do piscinão avança com estudos do FEHIDRO e DER



O deputado estadual Marcos Damasio (PL) destinou R$ 4 milhões em emendas impositivas para Suzano neste ano de 2025 e reafirmou seu compromisso com a cidade durante reunião no gabinete do prefeito Pedro Ishi nesta quarta-feira, 6 de fevereiro. Os recursos, que serão repassados ainda no primeiro semestre, serão aplicados em infraestrutura (R$ 2,5 milhões) e custeio da saúde (R$ 1,5 milhão), garantindo investimentos importantes para o município.



Segundo o parlamentar, Suzano tem sido uma prioridade em suas emendas, e ele acredita que está entre os deputados que mais contribuíram financeiramente com a cidade. “Queremos ser úteis e continuar colaborando com melhorias para a população. O governo estadual também tem sido um grande parceiro, e no segundo semestre devemos receber um novo aporte, o que pode resultar em mais investimentos”, afirmou.



Além do repasse, os dois discutiram o andamento do projeto para a construção de um piscinão destinado à contenção de enchentes em Suzano. A obra, que vem sendo estudada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), tem investimento estimado inicialmente em R$ 17 milhões e está projetada para ser executada no final da Marginal do Una com a Rodovia Índio Tibiriçá. O terreno necessário ainda depende de desapropriação para viabilização do projeto. Nos próximos dias, o prefeito e o deputado devem se reunir com representantes do DER para definir os próximos passos e garantir o avanço da obra, considerada essencial para minimizar os impactos das chuvas e oferecer mais segurança aos moradores de áreas sujeitas a alagamentos.





“Agradeço essa parceria e apoio do deputado para a saúde e infraestrutura de Suzano”, destacou o prefeito.



EMENDAS



Desde que ingressou na Assembleia Legislativa, em 2015, Marcos Damasio já destinou mais de R$ 11,5 milhões em emendas para Suzano, beneficiando principalmente as áreas de saúde e infraestrutura.



O presidente da Câmara Municipal, Artur Takayama (PL), que também participou da reunião, destacou a importância do trabalho do deputado para garantir investimentos estratégicos ao município. “O trabalho do deputado Marcos Damasio tem sido fundamental para Suzano. Ele reafirma, ano após ano, seu compromisso com a cidade e tem viabilizado recursos essenciais para áreas, como saúde e infraestrutura”, disse.



A visita do deputado reforça a parceria com a nova gestão municipal e garante a Suzano investimentos importantes para seu desenvolvimento.