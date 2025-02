Ferraz receberá Avaliação Técnica gratuita do time do São Paulo

O sonho de fazer parte do elenco de um dos maiores times do Brasil está mais perto para os ferrazenses. Nesta quarta-feira, 05 de fevereiro, o observador técnico do São Paulo Futebol Clube, Rodrigo Zimerman, estará no Complexo Esportivo Prefeito Ângelo Castelo, o Campo do Raspadão, para realizar uma inspeção técnica entre atletas nascidos entre 2010 a 2018. A ação é realizada pelo Instituto para Desenvolvimento (IDEX), com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Os interessados podem participar respeitando o horário e a idade em questão, por meio de um cronograma montado pelos organizadores, vestido de calção preto (sem listras), meião preto, camiseta branca (sem estampa) e chuteira para gramado sintético. Vale ressaltar o comparecimento com o RG e a ficha de participação será preenchida no local da avaliação técnica que será totalmente gratuita.

O Complexo Esportivo Prefeito Ângelo Castelo, o Campo do Raspadão, está situado na Avenida José do Patrocínio, 282-440, no Conjunto Residencial Presidente Castello Branco.

Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4679-5940.

Confira o cronograma da Avaliação Técnica gratuita:

PERÍODO DA MANHÃ

08h30 – nascidos entre 2018, 2017 e 2016;

10 horas – nascidos entre 2015 e 2014;

11 horas – nascidos entre 2013 e 2012;

12 horas – nascidos entre 2011 e 2010.

PERÍODO DA TARDE

13h30 – nascidos entre 2018, 2017 e 2016;

15 horas – nascidos entre 2015 e 2014;

16 horas – nascidos entre 2013 e 2012;

17 horas – nascidos entre 2011 e 2010.