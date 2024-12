Itaquaquecetuba-SP entra no ranking das 100 Cidades Mais Inteligentes do País em Mobilidade Urbana, Segurança Pública e Governança

Município governado pelo Delegado Eduardo Boigues (PL) é destaque na pesquisa elaborada pela Urban Systems; estudo está na 10ª edição

Itaquaquecetuba-SP entrou no ranking das 100 Cidades Mais Inteligentes e Conectadas do Brasil, segundo estudo da Urban Systems. A pesquisa leva em consideração municípios com mais de 100 mil habitantes. Administrada pelo Delegado Eduardo Boigues (PL), prefeito reeleito com 91,70% dos votos válidos, já em primeiro turno, em 2024, Itaquá se destacou em três importantes searas do estudo: Segurança Pública, bandeira do liberal; Mobilidade Urbana; e Economia e Governança.

O levantamento da Urban Systems, empresa de Consultoria com expertise em Inteligência de Mercado, entrou neste ano na 10ª edição. A pesquisa mostra o estágio em que se encontram cidades brasileiras no que tange o Desenvolvimento Inteligente, Sustentável e Humano da população. O ranking é elaborado a partir de 11 eixos temáticos e a análise de diversos indicadores de municípios que tenham mais de 100 mil habitantes.

Com uma população de quase meio milhão de pessoas, Itaquá ganhou visibilidade no estudo no segmento da Mobilidade Urbana, ficando com a 34ª posição. Para chegar a esta pontuação, a Urban Systems se debruçou em dez aspectos, entre eles a utilização por parte da administração de Boigues de semáforos inteligentes e de bilhete eletrônico no transporte público.

Na opinião do liberal, várias ações da Prefeitura de Itaquá colocadas em prática neste ano pesaram para o bom resultado da pesquisa, como, por exemplo, a reforma do Terminal Urbano “Manoel Feio” e a construção do Terminal Urbano Piratininga:

“Estas obras somam investimentos na ordem de R$ 4,1 milhões e são fundamentais para melhorar o transporte em 13 linhas, entre as municipais e as intermunicipais”, lista o delegado.

No âmbito da Segurança Pública, Itaquá ficou com a 46ª colocação no ranking da Urban Systems. Entre os indicadores avaliados estão a existência de uma Central de Controle e Operações, o número de policiais por habitante e, ainda, o monitoramento das áreas de risco por parte da Defesa Civil.

Delegado de Polícia há mais de 20 anos e eleito em 2020 para o primeiro mandato tendo como principal bandeira a Segurança Pública, Boigues investiu pesado nesta área e tem o combate à criminalidade como forte linha de atuação até os dias de hoje.

Entre as medidas adotadas pela administração do liberal nos últimos quatro anos estão a setorização da Guarda Civil Municipal (GCM); o aumento do efetivo; além de reforço em equipamentos, como coletes e fuzis. A gestão também colocou um ponto final na perturbação de sossego com o “Tempestade”. O caminhão blindado auxilia na dispersão de bailes funk e de pancadões nas ruas, ao lançar jatos d’água a longas distâncias.

Emprego, renda e desenvolvimento

Itaquá ainda pontuou no ranking no quesito Governança e Economia, alcançando a 94ª posição. Destaque para a elevação do número de empresas abertas na cidade, dos mais diferentes segmentos; o incremento no ramo de Economia Criativa; e maior formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs); bem como o aumento de empregos gerados no município:

“Este é só mais um estudo que sinaliza o quanto Itaquá mudou de quatro anos para cá. O trabalho, por aqui, é 24 horas, sempre no sentido de mudar para melhor a vida das pessoas. Estamos falando de uma cidade carente, de quase meio milhão de habitantes, e que sempre precisa de recursos. Lançamos mão de muito planejamento, mas ainda precisamos de parcerias mais concretas com a União e Estado, para que possamos avançar ainda mais”, projeta Boigues.