   Vereador David Junior articula a concessão de anistia de multas e juros

Tema recente de uma reunião entre o vereador David Francisco dos Santos

Junior (PP), o David Junior, e o secretário municipal da Fazenda, Pedro

Paulo Teixeira Junior, no Palácio da Uva Itália, a possível adoção do

Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis) está sendo

reforçada por meio de indicação do parlamentar que poderá ser lida na

sessão ordinária, na terça-feira, dia 11, a partir das 9h.

. A medida destina-se a oferecer aos devedores condições especiais para

o pagamento de créditos municipais tributários e não tributários,

constituídos ou não, incluído os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou

não, protestados ou não, vencidos até o dia 31 de dezembro de 2024. Com

isso, o Poder Executivo estima reduzir ainda mais a inadimplência e, ao

mesmo tempo, aumentar a arrecadação local.

Em geral, com o Refis, os contribuintes em atraso com o erário

municipal que optarem pelo pagamento à vista terão um desconto de 100%

na multa e nos juros. Já na quitação parcelada em até 12 vezes, mensais

e sucessivas, o benefício será de 80% incidentes sobre o débito. Em

contrapartida, se o devedor quiser liquidar a sua pendência em até 24

parcelas, o desconto é de 60%, entre outros prazos de parcelamento.

Para David Junior, com a criação do Refis todos saem ganhando, ou seja,

a Prefeitura Municipal por melhorar a sua receita financeira e o

contribuinte que terá a chance de ficar em dia com o fisco local. A

anistia inclui, por exemplo, o pagamento atrasado do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU) e de taxas, normalmente, por prestação de

serviços. Nos dois casos, a renúncia fiscal poderá chegar a R$16,2

milhões.

Regras

O devedor será excluído do Refis quando deixar de pagar três parcelas

consecutivas ou não; após vencido o prazo de quitação da última cota

ainda houver parcela pendente; por falência decretada ou extinção pela

liquidação da pessoa jurídica e em caso de cisão da pessoa jurídica,

exceto se a sociedade nova oriunda da união ou aquela que incorporar a

parte do patrimônio assumir solidariamente com a separada as obrigações

do Refis. A última edição ocorreu em 2023.



Por Pedro Ferreira, em 06/02/2025.