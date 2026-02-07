Suzano fortalece educação infantil com inauguração de escola para 260 alunos no Jardim Europa

Equipamento municipal tem 1.530 metros quadrados de área construída e conta com 11 salas, sendo edificado por meio de Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV)

A Prefeitura de Suzano inaugurou na manhã deste sábado (07/02) a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a ‘Dona Pequeninha”, que está localizada na estrada Takashi Kobata, 2.225, no Jardim Europa. A nova unidade terá capacidade para atender 260 alunos de 0 a 5 anos, aumentando a oferta de vagas em creches e contemplando crianças matriculadas na pré-escola.

Entre os presentes na solenidade de entrega, que contou com a participação da comunidade local, estavam o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, e o diretor da escola, Francisco Carlos Viana. A expectativa é de que as atividades no local tenham início já nesta segunda-feira (09/02).

O equipamento, que tem 11 salas de aula e 1.530 metros quadrados (m²), começou a ser construído, a custo zero para a municipalidade, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, por meio de Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação junto à Residencial Hinata Spe Ltda., que conduziu a execução o projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A estrutura interna ainda conta com playground, secretaria, almoxarifado, cozinha, diretoria, sala dos professores, nove banheiros, sala multiuso, dois vestiários, dois fraldários, um lactário, uma sala de coordenação pedagógica e um pátio coberto. As obras que garantiram a construção da unidade ficaram sob a responsabilidade da TS Engenharia Ltda.

Para a secretária de Educação, a entrega da nova escola municipal tem um simbolismo muito significativo em razão da pessoa escolhida para dar nome a ela. “A Dona Pequeninha deixou um legado importante para a Educação. Por isso, muito nos honra poder fazer essa homenagem e dividir esse momento com seus familiares e amigos. E para a região do Jardim Europa será fundamental porque impactará profundamente muitas vidas. Aqui será possível construir histórias na primeira infância, com bastante afeto e vivência”, destacou Renata.

A cerimônia foi marcada por vários momentos de emoção, sendo uma delas durante a fala da filha da homenageada, Yêdda Felipe da Silva. “Minha mãe foi importante na vida de muitas pessoas ao longo de décadas de dedicação ao magistério. Ela praticava a Educação como um ato de amor, sempre com um olhar especial para o próximo. Por isso, agradeço e estendo a homenagem a todos os educadores e a todas as autoridades que tornaram possível a concretização dessa escola”, comentou.

Já o prefeito Pedro Ishi disse que é muito importante relembrar e exaltar as pessoas que foram importantes para Suzano. Ele também enfatizou que a inauguração do novo equipamento demonstra o compromisso da gestão para continuidade e conclusão das obras em andamento desde a administração do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. “É mais uma unidade escolar sendo entregue, a partir da qual vamos conseguir suprir boa parte da demanda de crianças que precisamos atender, com o nome da Dona Pequeninha eternizado nela. E esta é apenas uma de várias entregas que faremos ao longo deste ano para avançarmos a cada momento”, afirmou o chefe do Executivo.

A unidade educacional instalada do Jardim Europa é a 26ª entregue pela prefeitura desde 2017, garantindo um acréscimo de mais de 4 mil vagas na rede municipal de ensino. Já contando com esta, são dez novas escolas e mais 16 creches conveniadas, reforçando o atendimento para crianças de zero a 11 anos.

Homenagem

A mais recente escola inaugurada na rede municipal de Suzano homenageia “Dona Pequeninha” pelo seu trabalho dedicado à educação suzanense por 44 anos, sendo 26 como concursada da prefeitura. Ela faleceu em 25 de agosto de 2023, aos 101 anos.

Ao longo de sua trajetória profissional, Pequeninha se destacou por sua atuação no antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) – programa do governo federal que ficou ativo nas décadas de 1970 e 1980, e deu origem à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Com história também ligada à música, ela foi regente de coral e ficou conhecida por sua bela voz. Exercendo essa função, conheceu seu marido, José Felipe da Silva, com quem se casou em 1959, e teve uma filha, Yêdda Felipe da Silva.

Histórico

O aumento da oferta de vagas em Suzano começou a ser notado a partir de 4 de fevereiro de 2017, com a inauguração da Escola Municipal Ângelo Garcia (rua Alcides Pizzolito, s/nº – Jardim Casa Branca). Ainda naquele ano, em 1º de abril, foi entregue a Escola Municipal Professora Marisa Barboza Faria (estrada Takashi Kobata, 1600 – Jardim Europa). No ano de 2018, em 5 de março, foi aberta a Escola Municipal Heleno José dos Santos (rua Mario Bochetti, 170 – Cidade Miguel Badra).

Já em 2020, em 2 de fevereiro, foi entregue a Escola Municipal Professora Vera Lúcia Miranda (rua Eunice Cerqueira Inocêncio, 410 – Jardim Quaresmeira) e também neste ano, em 13 de agosto, foi inaugurada a Escola Municipal Zaira Assen Torrano (rua Claudionor Rosa de Lima, 1, Jardim Nova América).

Em 2023, no dia 21 de janeiro, foi aberta a Escola Municipal Professora Ana Maria Barbosa Garcia (rua Fernando Fiamini, 120 – Parque Maria Helena); e no mês seguinte, em 4 de fevereiro, ficou pronta a Escola Municipal Tomi Ashiuchi (rua Lhubinko Rajkov, 90 – Jardim Saúde). Em 2024, no dia 20 de abril, foi inaugurada a Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório, (rua Norberto da Silveira, 153 – Jardim Gardênia Azul); e a unidade Samira Antoun Bou Assi ( rua Nelson Siqueira, 100 – Chácara Nova Suzano) foi aberta em 3 de agosto.

A inauguração de novas escolas municipais esteve acompanhada, nesse período, das parcerias que proporcionaram mais vagas para o público de zero a 3 anos. Já no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, em 2017, foram abertas cinco creches comunitárias, incluindo as unidades geridas pela entidade Kolping no bairro Sesc – núcleo II (rua Agnaldo Cursino, 89) e no bairro São José – núcleo I (rua Jamaica, 156); e também pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis) no Centro (rua Doutor Campos Sales, 151), no Jardim Suzano (rua João Augusto, 209) e na Vila Urupês (rua Tokuzo Terazaki, 98).

Em 2019, foram entregues as unidades da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e no Miguel Badra Alto (avenida Miguel Badra, 751 – Cidade Miguel Badra), assim como o Instituto Virtutis no Jardim Europa (rua Jose Rodrigues Junior, 280).

Já em 2022, foram abertas as unidades da Aamae no Casa Branca (rua Tereza Haguihara Cardoso, 905), no Boa Vista (rua Jayme Leme, 67) e na Vila Urupês (rua Madame Pommery, 874), além das creches do Parque Maria Helena (rua Thimoteo Umbriaco, 303), gerido pelo Instituto Thadeu José de Moraes (ITJM), e a unidade administrada pelo Instituto Virtutis no Jardim Varan (rua Paulo Sampaio, 365).

Em 2023, foram inauguradas creches da entidade Kolping no Miguel Badra Alto (rua Igreja Evangélica Unificados por Cristo, 561 – Cidade Miguel Badra) e no Miguel Badra Baixo (rua José Ferreira Neves), assim como a creche gerida pela Aadvis na Vila Amorim (rua Gato Cinzento, 244).

Presenças

A solenidade deste sábado também contou com as presenças dos secretários municipais Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Denis Watanabe (Planejamento e Gestão Orçamentária); José Luiz Spitti (Cultura); Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer); Alex Santos (Governo); Diego Ferreira (Saúde); Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); André Chiang (Meio Ambiente); Cintia Lira (Administração); Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); e César Braga (Controladoria Geral do Município).

Pela Câmara de Suzano compareceram o vice-presidente, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e os vereadores José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado; André Dias Dourado; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; André Marcos de Abreu, o Pacola; e Marcel Pereira da Silva.

Já pela homenageada, além da filha Yêdda, estiveram presentes a sobrinha Rúbia Felipe, a cunhada Antonieta Alves da Silva e a amiga Shirlei de Oliveira. Ainda prestigiaram o evento os padres Carmine Mosca e Luiz Alberto Hidalgo e servidores municipais.