Rodrigo Ashiuchi é anunciado novo secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo

Convite do prefeito paulistano Ricardo Nunes para o cargo foi oficializado nesta segunda-feira (23/12)

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, foi anunciado nesta segunda-feira (23/12) como o novo secretário de Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. O convite foi oficializado pelo chefe do Executivo da capital paulista, Ricardo Nunes, por meio das redes sociais. Ashiuchi deverá assumir o cargo a partir de janeiro, após encerrar seu segundo mandato na liderança suzanense com 93% de aprovação popular.

A novidade foi recebida com entusiasmo pelo prefeito, que, a partir do próximo dia 1º, passará a gestão de Suzano a seu sucessor, Pedro Ishi. De acordo com Ashiuchi, o convite é motivo de honra e alegria. “Agradeço a Deus, ao grande prefeito Ricardo Nunes e a toda sua equipe. A gente vem muito honrado para somar com São Paulo e fazer a capital seguir avançando, assim como fez em sua primeira gestão. Espero contribuir para sua segunda passagem, para que seja ainda melhor, e que a gente possa fazer uma São Paulo cada vez maior. Obrigado pelo convite e que Deus abençoe”, declarou o suzanense.

Por sua vez, Ricardo Nunes reforçou a capacidade de Ashiuchi e seus grandes feitos no município paulista. “Rodrigo é prefeito até 31 de dezembro. Em Suzano cumpriu dois mandatos e elegeu seu sucessor, contando com 93% de avaliação positiva, e agora vem dar essa contribuição para a cidade de São Paulo. Seja bem-vindo, muito sucesso, temos muito trabalho pela frente”, disse ele, ao mencionar o último balanço do Instituto de Pesquisa, Marketing e Informática (Ipempi), que apresenta a avaliação geral de ambos os mandatos com 93,7% de aprovação.

Vale destacar que, desde agosto de 2023, Nunes e Ashiuchi atuam juntos no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado de São Paulo, que é composto por 39 municípios, sendo que o prefeito da capital ocupa a liderança, enquanto o suzanense é o vice-presidente do grupo. Entre os principais objetivos, o conselho promove a discussão das cidades para avançar em políticas públicas para o desenvolvimento de toda a Grande São Paulo, focados em quatro eixos funcionais, sendo eles “Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial”, “Habitação e Vulnerabilidade Social”, “Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos” e “Mobilidade, Transporte e Logística”.

“Ao longo deste período pudemos dialogar em conjunto e avançar em pautas importantes, sobretudo na questão ambiental, contando com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, a quem sempre faço questão de agradecer. Tenho certeza de que para o próximo ano poderemos realizar um grande trabalho na cidade de São Paulo, sendo a maior e principal capital da América Latina. Os desafios são grandes, mas seguiremos com foco, responsabilidade e o mesmo compromisso que sempre tivemos com a população”, pontuou Ashiuchi.