Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza nova edição da Festa da Favela neste sábado

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio das secretarias de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas e Cultura e Turismo, em parceria com o Servo GDS, promoverá neste sábado (8) mais uma edição da Festa da Favela. O evento será realizado no Centro de Convenções, localizado na Avenida Brasil, n.º 1807, próximo ao McDonald’s.

Com entrada gratuita, a programação contará com diversas atividades voltadas à integração social e ao lazer das famílias, incluindo atendimento básico de saúde, aulas de skate e patins, distribuição de lanches e refrigerantes, brinquedos infláveis e sorteios especiais.

A festa também trará uma programação musical diversificada, com apresentações de rap, funk, gospel, pagode, samba e outros estilos, valorizando os talentos locais e regionais.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, a iniciativa busca aproximar a comunidade das favelas do centro da cidade e garantir um espaço de convivência e celebração para todos. “A ideia de realizar o evento no centro é permitir que os moradores das favelas também usufruam do que a cidade tem de melhor. Teremos alimentação gratuita, brinquedos, serviços de saúde com diversos atendimentos e testes, além de atrações culturais. Será uma festa para toda a família ferrazense participar e se divertir”, destacou.

