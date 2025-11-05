Enem 2025: primeiro dia da prova acontece neste dia 9 de Novembro

Veja quais os horários e mais informações que exigem chegada antecipada



O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025 terá início no dia 9 de novembro, com a segunda etapa marcada para o dia 16 de novembro. A prova continua sendo uma das principais portas de entrada para o ensino no ensino superior no Brasil. O candidato tem que estar familiarizado com as regras e as orientações para a realização do exame, vale lembrar que ter consigo objetos ou descumprir qualquer regra, pode resultar em eliminação.

Itens obrigatórios para a prova

Documento de identificação válido, físico ou digital; deve ser original e com foto. Algumas versões digitais serão aceitas, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular será proíbido; entre os itens obrigatórios ainda estão: Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente — é o único material aceito, tanto para rascunho quanto para preencher o gabarito; leve mais de uma unidade em caso de possíveis falhas.

Vídeo sobre Exame do Enem ( Vídeo: reprodução/ YouTube/Band Jornalismo)

O candidato poderá levar consigo lanche, água e bebidas não alcoólicas podem ser consumidos durante a prova; o ideal é que estejam em embalagens transparentes e sem rótulos, bolsas e mochilas até podem ser levadas, mas devem permanecer debaixo da cadeira é não devem ser manuseadas.

Outra informação importante é conferir o cartão de confirmação com antecedência para verificar local de prova, endereço e sala, verifique os dias e quais os cadernos de provas de cada data.

9 de novembro:

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas e redação.

16 de novembro:

45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza. Horários de aplicação (no fuso de Brasília) Abertura dos portões: 12h Fechamento dos portões: 13h Início da prova: 13h30 Fim da prova no 1º dia: 19h Fim da prova no 2º dia: 18h30 E lembre-se: O candidato só poderá deixar o local de aplicação com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.