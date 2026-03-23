Ataque hacker ao BTG: Pix é restabelecido após desvio milionário e banco garante segurança de clientes

Instituição afirma que falha foi localizada, recuperou maior parte dos valores e reforça que não houve acesso a contas ou dados de correntistas
Pix volta a operar após suspensão preventiva
O BTG Pactual informou nesta segunda-feira (23) que iniciou o restabelecimento das operações via Pix, após suspender o serviço no domingo (22) devido a um ataque hacker que resultou no desvio de aproximadamente R$ 100 milhões.
A paralisação foi adotada como medida preventiva após a identificação de atividades atípicas, detectadas pelos sistemas de segurança da instituição e também monitoradas pelo Banco Central do Brasil.
Falha localizada e recuperação parcial dos valores
De acordo com fontes próximas ao caso, a maior parte dos recursos desviados já foi recuperada, restando entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões ainda sob investigação e tentativa de rastreamento.
O incidente teria ocorrido por meio de uma falha específica ligada às operações via Pix dentro do próprio banco.
As autoridades reforçaram que não houve ataque à infraestrutura do sistema Pix nem aos sistemas do Banco Central, o que indica que o problema foi restrito ao ambiente interno da instituição financeira.
Clientes não foram afetados, diz banco
Em nota oficial, o BTG Pactual destacou que:
Não houve acesso a contas de clientes
Nenhum recurso de correntistas foi desviado
Não houve vazamento de dados pessoais ou financeiros
Segundo o banco, os sistemas de segurança funcionaram corretamente ao identificar a anomalia, permitindo uma resposta rápida para conter os danos.
Atuação do Banco Central foi decisiva
O Banco Central do Brasil teve papel importante ao detectar movimentações fora do padrão, o que contribuiu para a suspensão imediata das operações via Pix.
Esse monitoramento contínuo é uma das camadas de proteção do sistema financeiro brasileiro, considerado um dos mais avançados do mundo em pagamentos instantâneos.
Segurança do Pix segue preservada
Mesmo com o episódio, especialistas destacam que o sistema Pix não foi comprometido.
O caso reforça um ponto importante:
Falhas podem ocorrer em instituições específicas, sem afetar a estrutura central do sistema financeiro.
Medidas de contenção e investigação continuam
O banco informou que segue adotando medidas para mitigar impactos e reforçar a segurança interna.
Além disso, as investigações continuam para:
Rastrear os valores restantes
Identificar a origem da falha
Evitar novos incidentes semelhantes
O que o caso revela sobre riscos digitais
O episódio evidencia que, mesmo com sistemas robustos, instituições financeiras continuam sendo alvo de ataques sofisticados.
Ao mesmo tempo, também demonstra a eficácia de mecanismos de detecção rápida e resposta coordenada entre bancos e autoridades.