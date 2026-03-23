Ataque hacker ao BTG: Pix é restabelecido após desvio milionário e banco garante segurança de clientes

Instituição afirma que falha foi localizada, recuperou maior parte dos valores e reforça que não houve acesso a contas ou dados de correntistas

Pix volta a operar após suspensão preventiva

O BTG Pactual informou nesta segunda-feira (23) que iniciou o restabelecimento das operações via Pix, após suspender o serviço no domingo (22) devido a um ataque hacker que resultou no desvio de aproximadamente R$ 100 milhões.

A paralisação foi adotada como medida preventiva após a identificação de atividades atípicas, detectadas pelos sistemas de segurança da instituição e também monitoradas pelo Banco Central do Brasil.

Falha localizada e recuperação parcial dos valores

De acordo com fontes próximas ao caso, a maior parte dos recursos desviados já foi recuperada, restando entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões ainda sob investigação e tentativa de rastreamento.

O incidente teria ocorrido por meio de uma falha específica ligada às operações via Pix dentro do próprio banco.

As autoridades reforçaram que não houve ataque à infraestrutura do sistema Pix nem aos sistemas do Banco Central, o que indica que o problema foi restrito ao ambiente interno da instituição financeira.

Clientes não foram afetados, diz banco

Em nota oficial, o BTG Pactual destacou que:

Não houve acesso a contas de clientes

Nenhum recurso de correntistas foi desviado

Não houve vazamento de dados pessoais ou financeiros

Segundo o banco, os sistemas de segurança funcionaram corretamente ao identificar a anomalia, permitindo uma resposta rápida para conter os danos.

Atuação do Banco Central foi decisiva

O Banco Central do Brasil teve papel importante ao detectar movimentações fora do padrão, o que contribuiu para a suspensão imediata das operações via Pix.

Esse monitoramento contínuo é uma das camadas de proteção do sistema financeiro brasileiro, considerado um dos mais avançados do mundo em pagamentos instantâneos.

Segurança do Pix segue preservada

Mesmo com o episódio, especialistas destacam que o sistema Pix não foi comprometido.

O caso reforça um ponto importante:

Falhas podem ocorrer em instituições específicas, sem afetar a estrutura central do sistema financeiro.

Medidas de contenção e investigação continuam

O banco informou que segue adotando medidas para mitigar impactos e reforçar a segurança interna.

Além disso, as investigações continuam para:

Rastrear os valores restantes

Identificar a origem da falha

Evitar novos incidentes semelhantes

O que o caso revela sobre riscos digitais

O episódio evidencia que, mesmo com sistemas robustos, instituições financeiras continuam sendo alvo de ataques sofisticados.

Ao mesmo tempo, também demonstra a eficácia de mecanismos de detecção rápida e resposta coordenada entre bancos e autoridades.