Câmeras corporais revelam contradições de tenente-coronel na morte da soldado Gisele em São Paulo

Imagens revelam comportamento frio, falas técnicas e inconsistências que levaram polícia a tratar caso como feminicídio

Registros foram decisivos para reviravolta no caso

Imagens captadas por câmeras corporais de policiais militares tiveram papel central na mudança de rumo da investigação sobre a morte da soldado Gisele Alves Santana, em São Paulo.

O material, obtido pela imprensa, mostra os primeiros momentos do atendimento à ocorrência e contribuiu para que a Polícia Civil de São Paulo descartasse a hipótese inicial de suicídio e passasse a tratar o caso como feminicídio.

Foco em dinheiro chama atenção dos investigadores

Logo nas primeiras interações registradas, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, marido da vítima, evita responder diretamente sobre o que teria ocorrido.

Em vez disso, ele passa a relatar detalhes financeiros da vida do casal.

Segundo as imagens, o oficial menciona despesas mensais da casa, valores de aluguel e custos com educação, afirmando que arcava sozinho com os gastos.

A abordagem surpreendeu os agentes no local e, posteriormente, os investigadores, que consideraram o comportamento incompatível com a gravidade da situação.

Relato de suicídio veio apenas depois

Somente após a exposição de questões financeiras, o tenente-coronel menciona que o relacionamento estava desgastado e que o casal vivia “como estranhos”.

Na sequência, apresenta a versão de que a morte teria sido um suicídio.

A ordem dos acontecimentos e o conteúdo do relato foram considerados inconsistentes, reforçando dúvidas sobre a dinâmica do ocorrido.

Frieza e ausência de reação emocional

Outro ponto destacado no inquérito foi o comportamento do oficial no local.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, as imagens mostram uma postura de “extrema frieza”, sem sinais aparentes de descontrole emocional, mesmo diante da gravidade da situação.

Esse elemento foi considerado relevante para a análise do caso e somado a outros indícios.

Interação Inicial entre PMs e Tenente Coronel gravado por uma das body cams

Declaração técnica levanta suspeitas

Um dos trechos mais analisados pelos investigadores envolve uma fala do tenente-coronel após ser informado de que a vítima ainda apresentava sinais vitais.

Na gravação, ele afirma ser instrutor de tiro e faz um comentário técnico sobre disparos na cabeça com arma de calibre .40.

A declaração chamou atenção por destoar do momento, em que equipes ainda prestavam socorro e buscavam entender o ocorrido.

Vítima ainda tinha sinais vitais

As imagens também revelam que, no momento do atendimento, Gisele Alves Santana ainda apresentava pulso e respiração, apesar de ter sido atingida por um disparo na cabeça.

A informação foi compartilhada entre os policiais presentes e reforçou a necessidade de atendimento emergencial imediato.

Conjunto de provas levou à acusação de feminicídio

Segundo os investigadores, o conteúdo das câmeras corporais foi analisado em conjunto com:

Laudos periciais

Depoimentos de testemunhas

Outros elementos do inquérito

A soma dessas evidências levou à conclusão de que não se tratava de suicídio, mas sim de feminicídio.

Prisão foi fundamentada nas evidências

Com base nas conclusões da investigação, a Polícia Civil de São Paulo solicitou a prisão do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto.

As imagens das câmeras corporais foram consideradas peças-chave para a reclassificação do caso e o avanço das medidas judiciais.

Tecnologia como aliada da investigação

O caso evidencia o papel crescente das câmeras corporais em ocorrências policiais.

Os registros em tempo real ajudam a garantir transparência, preservar provas e esclarecer contradições, sendo cada vez mais utilizados em investigações complexas.