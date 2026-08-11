Falha no sistema de energia afeta circulação da Linha 12-Safira nesta terça-feira

Trens operam com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as composições em toda a extensão da linha

Uma falha nos sistemas de energia prejudica a circulação dos trens da Linha 12-Safira, na manhã desta terça-feira (11). Segundo informações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), os trens circulam com velocidade reduzida e os passageiros enfrentam maiores intervalos entre as composições em toda a extensão da linha.

O problema ocorre em meio a uma sequência de ocorrências registradas recentemente na Linha 12-Safira e em outras linhas que passaram a ser administradas pela concessionária Trivia Trens.

A empresa assumiu a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade no final de julho, com a promessa de ampliar a capacidade do sistema, melhorar a infraestrutura e construir novas estações.

Sequência de problemas

Nos primeiros dias de operação da concessionária, passageiros registraram diversas ocorrências nas linhas 11-Coral e 12-Safira. Entre os problemas relatados estavam redução na operação de estações, longos intervalos entre os trens, superlotação e formação de filas nas plataformas.

Na estação Brás, na Linha 12-Safira, a operação chegou a ser reduzida e passageiros relataram períodos superiores a 20 minutos sem a chegada de trens. A situação provocou lotação e filas que ocuparam grande parte da plataforma.

Na Linha 11-Coral, a estação Barra Funda também apresentou operação reduzida. Um dos trens em circulação precisou ser esvaziado, aumentando o tempo de espera dos passageiros.

Incêndio em trem

Um dos episódios mais graves ocorreu na madrugada de 23 de julho, apenas dois dias após o início da operação da Trivia Trens. Um incêndio atingiu um trem da Linha 12-Safira, provocando a interrupção do serviço.

Os passageiros precisaram desembarcar e caminhar pelos trilhos na região da estação Tatuapé, em meio à escuridão.

Diante da sequência de ocorrências, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) determinou que a CPTM retomasse temporariamente, por até 90 dias, a operação das três linhas e atuasse em conjunto com a concessionária.

Greve também afetou a Linha 12

Na semana passada, a circulação da Linha 12-Safira também foi prejudicada pela greve dos ferroviários, que provocou a paralisação dos serviços.

Agora, a nova falha no sistema de energia volta a afetar os passageiros nesta terça-feira (11), com impacto em toda a extensão da Linha 12-Safira.

A orientação aos passageiros é acompanhar as atualizações oficiais sobre a circulação dos trens antes de iniciar a viagem.