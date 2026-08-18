Novos terremotos assustam Granada e deixam feridos e danos no sul da Espanha

Três tremores de magnitude superior a 4 atingiram a região nesta terça-feira (18), poucos dias após um terremoto de magnitude 5; acesso à Alhambra foi restringido

A cidade de Granada, no sul da Espanha, voltou a ser atingida por terremotos nesta terça-feira (18). Três novos tremores, todos com magnitude superior a 4, foram registrados na região apenas três dias depois de um sismo de magnitude 5 atingir a área.

Os abalos provocaram ferimentos leves em pelo menos três pessoas e danos em imóveis, além de levar autoridades a adotar medidas preventivas em diferentes pontos da cidade.

O maior dos tremores desta terça-feira atingiu magnitude 4,7, segundo o Instituto Geográfico Nacional da Espanha. O epicentro foi localizado no município de Gójar, aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Granada.

Diante da sequência de abalos, autoridades locais determinaram o fechamento temporário de prédios públicos, museus e instalações esportivas. O acesso de turistas ao complexo histórico da Alhambra também foi restringido.

Maior tremor chegou a 4,7 de magnitude

De acordo com o Instituto Geográfico Nacional, os três terremotos registrados nesta terça-feira tiveram magnitude superior a 4.

O mais forte deles, de magnitude 4,7, ocorreu às 10h37 no horário local, o equivalente a 5h37 pelo horário de Brasília.

O epicentro foi identificado em Gójar, município localizado a cerca de 10 quilômetros de Granada.

A sequência de tremores provocou apreensão entre moradores e turistas, especialmente porque ocorreu poucos dias depois de outro terremoto significativo atingir a região.

Três pessoas ficaram feridas

Pelo menos três pessoas tiveram ferimentos leves após os novos tremores, segundo Antonio Sanz, representante do governo regional da Andaluzia.

Uma das vítimas era menor de idade e precisou ser encaminhada para um hospital para receber atendimento médico.

Até o momento, os relatos indicavam principalmente ferimentos de menor gravidade, mas equipes de emergência permaneceram mobilizadas diante da possibilidade de novos tremores e de danos estruturais em imóveis.

Prédios apresentam rachaduras e danos

Os terremotos também provocaram danos em edifícios residenciais e comerciais de Granada.

Imagens divulgadas após os tremores mostraram grandes rachaduras em paredes, partes de fachadas deslocadas e tijolos espalhados pelas calçadas.

Em algumas áreas, autoridades precisaram isolar locais considerados de risco para evitar que moradores e pedestres se aproximassem de estruturas danificadas.

A presença de detritos nas ruas aumentou a preocupação com possíveis quedas de materiais de fachadas e outros elementos de edifícios.

Alhambra tem acesso restringido

Um dos principais impactos sobre o turismo ocorreu no complexo da Alhambra, um dos monumentos históricos mais conhecidos da Espanha e um dos principais pontos turísticos de Granada.

Após os novos terremotos, o acesso de visitantes ao complexo foi restringido como medida de segurança.

A decisão ocorre durante um período de grande circulação de turistas na cidade e busca reduzir os riscos associados a possíveis danos provocados pelos tremores.

Outros espaços públicos também foram afetados pelas medidas adotadas pelas autoridades locais.

Museus e prédios públicos são fechados

A administração provincial de Granada anunciou o fechamento de prédios administrativos, museus e instalações esportivas após a sequência de terremotos.

A medida tem caráter preventivo e permite que as autoridades avaliem possíveis danos estruturais antes da reabertura dos locais.

As equipes de emergência também passaram a verificar imóveis que apresentavam sinais de danos provocados pelos tremores.

Metrô reduz velocidade dos trens

O sistema de metrô de Granada também adotou medidas de precaução após os terremotos.

Em uma publicação na plataforma X, a administração do metrô informou que os trens passaram a operar com velocidade reduzida para 30 km/h.

A decisão teve como objetivo aumentar a segurança durante a sequência de abalos e permitir que as estruturas do sistema fossem monitoradas.

Imagens divulgadas pela imprensa local também mostraram hotéis sendo evacuados após os tremores.

Terremotos acontecem três dias após sismo de magnitude 5

A nova sequência de abalos ocorre apenas três dias depois de um terremoto de magnitude 5 atingir Granada.

O tremor de sábado (15) também ocorreu durante a madrugada, pouco depois da 1h no horário local.

Na ocasião, autoridades registraram danos em casas e veículos, mas não houve relatos de pessoas feridas.

Imagens exibidas pela televisão espanhola mostraram destroços espalhados pelas ruas e carros danificados em diferentes pontos da cidade.

Equipes de emergência também atuaram para retirar pessoas de prédios que haviam sido danificados pelo terremoto.

Andaluzia declara estado de emergência

Após o terremoto registrado no sábado, o governo regional da Andaluzia declarou estado de emergência na região.

As autoridades passaram a acompanhar a situação e a preparar medidas de resposta diante da possibilidade de novos tremores.

A ocorrência dos três terremotos desta terça-feira aumentou a necessidade de monitoramento, principalmente devido aos danos já registrados em algumas construções.

Antonio Sanz Cabello, vice-presidente do governo regional da Andaluzia, reforçou orientações de segurança para os moradores.

Autoridades pedem cautela aos moradores

Após os novos tremores, as autoridades recomendaram que a população evite entrar e sair de prédios sem necessidade, principalmente em imóveis que possam ter sofrido danos estruturais.

Também foi orientado que as pessoas permaneçam afastadas de fachadas, beirais, varandas, muros e outros elementos que possam se desprender e cair.

A recomendação é especialmente importante em áreas onde já foram identificadas rachaduras, deslocamento de estruturas ou presença de destroços nas ruas.

Enquanto equipes técnicas avaliam os danos, moradores e turistas são orientados a seguir as instruções dos serviços de emergência e das autoridades locais.

Granada enfrenta sequência de abalos

A sequência registrada em poucos dias colocou Granada em alerta. O terremoto de magnitude 5 no sábado foi seguido por três novos tremores acima de magnitude 4 nesta terça-feira, aumentando a preocupação entre moradores e autoridades.

Além dos danos materiais, a situação provocou alterações no funcionamento de espaços públicos, atrações turísticas e no sistema de transporte da cidade.

O acesso à Alhambra foi restringido, prédios públicos foram fechados e o metrô adotou velocidade reduzida.

As autoridades continuam monitorando a região e avaliando os impactos dos terremotos enquanto equipes de emergência trabalham na identificação de novos danos e no atendimento às pessoas afetadas.