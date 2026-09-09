Ferraz de Vasconcelos recebe projeto “Na Quebrada do Cofrinho”

Programa ensina educação financeira para crianças e adolescentes usando histórias em quadrinhos

Saber lidar com o dinheiro é uma coisa muito importante de se aprender, não importa a idade. Pensando nisso, a Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos está recebendo a carreta-escola do projeto “Na quebrada do Cofrinho”. O programa ficará na cidade até o dia 19 de setembro, ensinando educação financeira para crianças e adolescentes do município.

Nesta terça-feira (08), os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Nurimar Martins Hiar participaram desta aula especial e aprenderam a diferença entre necessidade, emergência e desejo na hora de gastar, investir ou poupar o dinheiro. Diversas questões foram levantadas pelos professores, instigando o pensamento crítico dos alunos, como: ir ao cinema é uma necessidade? Quanto eu devo guardar para casos de emergência? O que é ser uma pessoa educada financeiramente?

A secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, convidou a população para participar da ação.

“Finanças também é cultura! Durante a semana, estamos recebendo aqui na Estação Cidadania as escolas municipais e os cinco Centros da Juventude (CJs); porém, o evento também é aberto ao público e não precisa de inscrição prévia. O que mais queremos é ver toda a comunidade se envolvendo e aprendendo junto”, relatou.

O aluno Rafael gostou muito da atividade e entendeu a importância da economia.

“Eu aprendi que guardar o dinheiro que a gente ganha nos possibilita usar o dinheiro em coisas úteis depois ou até realizar um sonho. Isso é muito legal, é um conhecimento que irei levar para a vida”, pontuou.

Entre as atividades, os alunos também realizaram uma oficina de histórias em quadrinhos (HQ), em que eles tinham que contar uma história baseada nos conteúdos apresentados na aula.

A carreta está alocada na Estação Cidadania e Cultura, na Rua Francisco Sperandio, 700, Kemel