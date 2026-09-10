Itaquá Rodeio Fest começa hoje com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê

Evento começa nesta quinta-feira (10) com Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê e segue até sábado (12), durante as comemorações pelos 466 anos de Itaquaquecetuba

O Itaquá Rodeio Fest 2026 começa nesta quinta-feira (10) com apresentações de Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê. O evento integra a programação comemorativa pelos 466 anos de Itaquaquecetuba e segue até sábado (12).

Durante os três dias de festa, o público poderá acompanhar artistas de diferentes estilos, como sertanejo, pagode, trap, piseiro e forró eletrônico. A programação também contará com provas de montaria em touros e cavalos.

Segundo a organização, a expectativa é reunir aproximadamente 240 mil pessoas durante as três noites.

Os portões estão previstos para abrir às 19h30. O evento acontece na Estrada Governador Mario Covas Júnior, número 1020, em Itaquaquecetuba.

Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê abrem o evento

A primeira noite do Itaquá Rodeio Fest reúne três atrações conhecidas nacionalmente.

O cantor Gusttavo Lima representa o sertanejo e será um dos principais nomes da abertura. O artista possui uma trajetória marcada por músicas populares, grandes turnês e apresentações em alguns dos principais rodeios do país.

O pagode ficará por conta do Sorriso Maroto, grupo formado no Rio de Janeiro e conhecido por sucessos lançados ao longo de mais de duas décadas de carreira.

Completando a programação desta quinta-feira, Matuê levará o trap ao palco do festival. O cantor é um dos principais representantes do gênero no Brasil e amplia a diversidade musical da primeira noite.

A combinação dos três artistas pretende atrair públicos diferentes e transformar a abertura em uma das noites mais movimentadas da edição.

Henrique & Juliano comandam a programação de sexta-feira

Na sexta-feira (11), o festival continuará com shows de Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo.

Henrique & Juliano formam uma das duplas mais populares do sertanejo brasileiro. Os irmãos acumulam músicas entre as mais ouvidas nas plataformas digitais e são conhecidos por apresentações com grande participação do público.

Grelo também integra a programação da noite, levando ao evento seu repertório voltado ao sertanejo. A cantora Bia Frazzo completa a agenda da sexta-feira.

A segunda noite manterá o sertanejo como principal estilo, reunindo artistas de diferentes momentos e propostas dentro do gênero.

Belo, Natanzinho Lima e Calcinha Preta encerram o rodeio

O encerramento do Itaquá Rodeio Fest será realizado no sábado (12), com apresentações de Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta.

Natanzinho Lima levará ao palco músicas ligadas ao piseiro e ao forró. O cantor ganhou projeção nacional com canções que alcançaram posições de destaque nas plataformas digitais.

O pagode romântico será representado por Belo, artista com décadas de carreira e sucessos conhecidos pelo público.

A banda Calcinha Preta completa a programação. O grupo é um dos nomes mais tradicionais do forró eletrônico e encerra a edição com um repertório marcado por músicas que atravessaram diferentes gerações.

Confira a programação do Itaquá Rodeio Fest

Nesta quinta-feira, 10 de setembro, apresentam-se Gusttavo Lima, Sorriso Maroto e Matuê.

Na sexta-feira, 11 de setembro, sobem ao palco Henrique & Juliano, Grelo e Bia Frazzo.

No sábado, 12 de setembro, o encerramento ficará por conta de Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta.

Os portões estão previstos para abrir às 19h30 nos três dias.

Evento integra aniversário de Itaquaquecetuba

O Itaquá Rodeio Fest faz parte das celebrações pelos 466 anos de Itaquaquecetuba, município localizado no Alto Tietê e na Região Metropolitana de São Paulo.

A programação foi preparada para reunir moradores da cidade e visitantes de outros municípios da região. Além dos shows, o evento contará com uma estrutura destinada às provas de rodeio, praça de alimentação, bares e áreas de entretenimento.

As competições de montaria em touros e cavalos são válidas pela Liga Nacional de Rodeio e complementam as apresentações musicais.

A organização espera receber uma média de aproximadamente 80 mil pessoas por noite, considerando a projeção total de 240 mil participantes durante o festival.

Ingressos do dia 6 podem ser trocados ou reembolsados

Os clientes que compraram ingressos ou participaram da troca social para o dia 6 de setembro, data prevista na programação anterior, possuem duas opções.

O público poderá solicitar a transferência da entrada para outro dia do evento ou pedir o reembolso do valor pago.

Os dois procedimentos devem ser realizados por meio da plataforma Guichê Web, responsável pela emissão e comercialização dos ingressos.

Quem optar pela mudança de data deverá verificar a disponibilidade para a noite escolhida. Já os clientes que solicitarem o reembolso precisam acompanhar as orientações e os prazos apresentados pela plataforma.

A recomendação é acessar diretamente o cadastro utilizado durante a compra ou a troca social para consultar as alternativas disponíveis.

O público também deve conferir as informações registradas no próprio ingresso antes de seguir para o local, especialmente após as alterações realizadas na programação.

Sistema de consumo funcionará por cartão recarregável

Dentro do Itaquá Rodeio Fest, o consumo em bares, praça de alimentação e parque de diversões deverá ser realizado por meio de um cartão recarregável.

O sistema permite que o participante coloque créditos no cartão e utilize o saldo nos pontos de venda distribuídos pelo espaço.

A medida busca reduzir o uso de dinheiro em espécie, tornar os pagamentos mais rápidos e diminuir as filas durante o evento.

Antes de deixar o local, o público deve verificar as regras para eventual devolução de saldo remanescente, incluindo prazos, taxas e pontos de atendimento disponibilizados pela organização.

Público deve se programar antes de ir ao rodeio

A expectativa elevada de público poderá aumentar o trânsito nas proximidades do evento, especialmente nos horários de abertura dos portões e encerramento dos shows.

A recomendação é chegar com antecedência e confirmar previamente a data, o setor e a validade do ingresso.

Também é importante verificar os objetos cuja entrada não é permitida e as condições estabelecidas pela organização para acesso de menores de idade.

Ingressos devem ser adquiridos ou alterados somente pelos canais oficiais. Ofertas divulgadas por terceiros podem envolver entradas falsas, duplicadas ou já utilizadas.

Serviço do Itaquá Rodeio Fest 2026

O Itaquá Rodeio Fest será realizado entre esta quinta-feira (10) e sábado (12), com abertura dos portões prevista para as 19h30.

O evento acontece na Estrada Governador Mario Covas Júnior, número 1020, em Itaquaquecetuba.

A programação reúne Gusttavo Lima, Sorriso Maroto, Matuê, Henrique & Juliano, Grelo, Bia Frazzo, Natanzinho Lima, Belo e Calcinha Preta.

Trocas de data e pedidos de reembolso relacionados aos ingressos do dia 6 devem ser solicitados pela plataforma Guichê Web.