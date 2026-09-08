Receita trava mais de R$ 1 bilhão em reembolsos suspeitos ligados ao salário-maternidade

Fiscalização identificou empresas com faturamento quase inexistente, poucos funcionários e solicitações incompatíveis com as regras do benefício previdenciário

A Receita Federal impediu o pagamento de mais de R$ 1 bilhão em pedidos suspeitos de reembolso de salário-maternidade apresentados por empresas de fachada e outras organizações que teriam solicitado recursos de maneira incompatível com as regras do benefício.

A análise encontrou empresas com apenas um funcionário, faturamento próximo de zero e ausência de documentos fiscais capazes de justificar os valores solicitados. Também chamaram a atenção pedidos muito acima do padrão normalmente observado.

Entre as situações analisadas estão solicitações relacionadas a seguradas sem registro de filhos, empresários cadastrados simultaneamente como proprietários e funcionários das próprias empresas e pessoas que teriam recebido vários benefícios por meio de diferentes organizações em um curto intervalo.

Os indícios não significam que todas as solicitações correspondam necessariamente a fraudes. No entanto, as inconsistências foram consideradas suficientes para interromper os pagamentos e aprofundar a verificação dos pedidos.

Empresas com estrutura mínima fizeram pedidos elevados

Um dos principais alertas identificados pela Receita Federal foi a falta de compatibilidade entre a estrutura das empresas e os valores que elas pretendiam receber.

Organizações com poucos funcionários e praticamente nenhuma movimentação financeira apresentaram pedidos elevados de compensação. Em determinadas situações, não havia registros fiscais ou trabalhistas que explicassem os supostos pagamentos de salário-maternidade.

A fiscalização também identificou empresas relacionadas aos mesmos procuradores. Alguns representantes atuavam em nome de dezenas de organizações que apresentavam características semelhantes, como faturamento reduzido, quadro limitado de funcionários e solicitações fora do padrão.

A repetição do modelo em diferentes empresas levantou a suspeita de que estruturas empresariais poderiam estar sendo utilizadas para gerar créditos previdenciários indevidos.

A Receita passou, então, a cruzar informações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cadastrais para verificar se as empresas realmente tinham direito aos valores solicitados.

MEI do setor de entregas pediu reembolso de R$ 500 mil

Um dos casos que mais chamou a atenção envolveu um microempreendedor individual do setor de entregas rápidas. O contribuinte solicitou R$ 500 mil em reembolso de salário-maternidade.

Além de o valor ser considerado incompatível com a dimensão da atividade empresarial, a Receita destacou que a legislação não permite esse tipo de compensação para a categoria nas condições apresentadas.

O caso passou a integrar o conjunto de solicitações bloqueadas por suspeita de irregularidade.

Em outras análises, empresas com pouco ou nenhum faturamento relevante também declararam ter antecipado valores elevados de salário-maternidade. A movimentação despertou dúvidas porque não correspondia ao número de funcionários, à capacidade financeira ou à documentação fiscal dessas organizações.

O pedido de R$ 500 mil exemplifica como os mecanismos de restituição e compensação podem ser utilizados em tentativas de obtenção indevida de recursos públicos.

Como funciona o reembolso do salário-maternidade

O salário-maternidade é um benefício previdenciário destinado a segurados que precisam se afastar de suas atividades em razão do nascimento de um filho, adoção, guarda judicial para fins de adoção ou outras situações previstas na legislação.

No caso de uma trabalhadora contratada por uma empresa, o empregador pode antecipar o pagamento do benefício durante o período de afastamento. Posteriormente, a companhia compensa o valor pago nas contribuições previdenciárias devidas.

Isso significa que a empresa somente pode solicitar a compensação quando efetivamente antecipou o salário-maternidade à funcionária e possui registros trabalhistas, previdenciários e contábeis que comprovem a operação.

O procedimento não cria um benefício adicional para o empregador. Trata-se apenas da devolução ou compensação de um valor que a empresa pagou em nome da Previdência Social.

Quando o benefício é pago diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o empregador não pode solicitar o mesmo valor nos sistemas de restituição e compensação.

Se o INSS realizou o pagamento diretamente ao segurado, não existe quantia antecipada pela empresa que justifique um pedido de reembolso.

Cruzamento de dados revelou incompatibilidades

A identificação dos pedidos suspeitos ocorreu por meio da análise conjunta de diferentes bases de dados.

A Receita verificou informações sobre faturamento, número de funcionários, vínculos trabalhistas, documentos fiscais, composição societária e registros relacionados aos beneficiários.

A comparação permitiu encontrar situações incompatíveis com o funcionamento normal do salário-maternidade. Em alguns casos, a empresa declarou ter realizado pagamentos que não apareciam de maneira correspondente em outras bases oficiais.

Também foram localizados pedidos vinculados a seguradas sem registro de filhos. Em outras situações, uma mesma pessoa aparecia relacionada a benefícios solicitados por empresas diferentes em um período reduzido.

Outro indício envolveu empresários que figuravam ao mesmo tempo como proprietários e empregados das próprias organizações. Embora essa condição isoladamente não seja suficiente para demonstrar irregularidade, a combinação com faturamento quase inexistente, documentação incompleta e valores elevados aumentou a suspeita sobre os pedidos.

O objetivo do cruzamento é verificar se o crédito declarado existe, se o benefício foi realmente pago e se a empresa possui autorização legal para realizar a compensação.

Bloqueio busca impedir saída irregular de recursos públicos

Ao barrar os pedidos, a Receita evita que valores sejam liberados antes da conclusão das análises.

A medida funciona como uma proteção preventiva. Em vez de autorizar o crédito e tentar recuperar posteriormente o dinheiro, o Fisco interrompe a solicitação quando encontra sinais de inconsistência.

Os responsáveis ainda podem ser chamados a apresentar documentos que comprovem os vínculos empregatícios, os pagamentos realizados e o direito à compensação.

Caso os esclarecimentos demonstrem que o pedido estava correto, a solicitação poderá ser reavaliada. Se as suspeitas forem confirmadas, os envolvidos poderão enfrentar cobrança dos valores, multas e outras medidas administrativas ou judiciais.

A eventual caracterização de fraude dependerá da investigação de cada caso e da comprovação de que houve intenção de obter recursos indevidamente.

Empresas de fachada estão entre as suspeitas

Parte das solicitações teria sido apresentada por empresas com características de organizações de fachada.

Esse tipo de estrutura pode possuir registro formal, CNPJ e representantes cadastrados, mas não demonstrar atividade econômica compatível com os valores declarados.

Entre os sinais analisados estão a inexistência de operação efetiva, ausência de funcionários em quantidade compatível, faturamento muito baixo e utilização recorrente de procuradores relacionados a outras empresas suspeitas.

A existência de um registro empresarial válido não garante, por si só, que o pedido de compensação esteja correto. A empresa precisa demonstrar que possuía uma trabalhadora com direito ao benefício, que realizou o pagamento e que registrou adequadamente a operação.

Sem essa documentação, o suposto crédito previdenciário pode ser considerado inexistente.

Homens também podem receber salário-maternidade

Apesar do nome, o salário-maternidade não é um benefício exclusivo das mulheres.

Homens segurados da Previdência Social podem receber o pagamento em situações específicas previstas na legislação. Uma delas ocorre quando a mãe morre durante o parto ou enquanto ainda está no período de recebimento do benefício.

Nessa circunstância, o pai pode ter direito ao período restante do salário-maternidade, desde que cumpra os requisitos previdenciários aplicáveis.

O benefício também pode ser concedido a homens em casos de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. A legislação busca garantir o afastamento remunerado do segurado responsável pelos cuidados iniciais da criança.

O pagamento continua sujeito à comprovação da situação e às regras do INSS. O simples fato de um beneficiário ser homem, portanto, não representa irregularidade.

A suspeita surge quando os registros apresentados não correspondem às condições previstas na legislação ou quando uma empresa solicita compensação sem ter antecipado o pagamento.

Fiscalização deve verificar responsáveis e destino dos pedidos

Com o bloqueio superior a R$ 1 bilhão, a análise deverá avançar sobre os responsáveis pela apresentação das solicitações e as conexões existentes entre as empresas.

A presença de procuradores atuando para diversas organizações semelhantes é um dos pontos que podem ajudar a identificar se houve apenas erros de preenchimento ou uma atuação coordenada.

Também será necessário verificar a documentação utilizada, a existência dos vínculos trabalhistas informados e a participação de empresários, contadores, representantes ou terceiros na elaboração dos pedidos.

Dependendo das conclusões, as informações poderão ser encaminhadas aos órgãos responsáveis por investigações administrativas, civis ou criminais.

O bloqueio, neste momento, representa uma medida preventiva e não uma condenação definitiva dos envolvidos.

Caso expõe importância do controle sobre compensações previdenciárias

O episódio mostra como pedidos de restituição e compensação tributária exigem fiscalização constante.

Esses mecanismos são necessários para devolver às empresas valores pagos corretamente em nome da Previdência. Ao mesmo tempo, podem ser explorados por organizações que criam créditos inexistentes ou apresentam informações incompatíveis com sua verdadeira atividade econômica.

A Receita Federal utiliza o cruzamento de dados para separar pedidos legítimos de solicitações que precisam passar por uma análise mais aprofundada.

No caso do salário-maternidade, a comprovação depende da existência do vínculo, do direito da segurada ou do segurado e do pagamento efetivamente antecipado pelo empregador.

Com mais de R$ 1 bilhão sob suspeita, o bloqueio evita a liberação imediata dos recursos e abre caminho para a identificação dos responsáveis por eventuais pedidos fraudulentos.