Vereador Cláudio Squizato Destina R$ 15 Mil para Compra de Cadeiras de Rodas em Ferraz

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos foi contemplada com uma emenda impositiva do vereador Claudio Squizato (PV) no valor de R$ 15 mil reais para a aquisição de cadeiras de rodas. O recurso promoverá diversos benefícios e vai atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que necessitam do equipamento para se locomover com mais autonomia e dignidade.

Nesta quarta-feira (19), o secretário da pasta, Marcos Rogério de Oliveira, recebeu oficialmente do parlamentar o Termo de Remanejamento Total dos Recursos, que também contemplará a compra de cadeiras de banho adaptadas. O titular da Assistência Social destaca que a iniciativa representa um grande avanço nas políticas de inclusão e que mais cidadãos tenham acesso à mobilidade. Explicou também que a forma de distribuição das cadeiras seguirá critérios técnicos por meio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR), de acordo com a necessidade dos moradores atendidos pelos programas e serviços sociais do município. A previsão é que os equipamentos estejam disponíveis ainda neste primeiro semestre.

vereador Claudio Squizato e Marcos Rogério de Oliveira

“Vamos atender uma demanda urgente da população ferrazense, pois muitas famílias não têm condições financeiras de adquirir uma cadeira de rodas e enfrentam dificuldades diárias. Agradeço imensamente pelo carinho e sensibilidade da Câmara Municipal e, tenho certeza, que o recurso garantirá mais dignidade para quem realmente precisa”, pontua Marcos Rogério.

O vereador Cláudio Squizato fez questão de reforçar a importância de investimentos em inclusão e acessibilidade. ” Nosso trabalho é lutar por uma sociedade mais justa para todos. As novas cadeiras de rodas vão atender as características de cada morador, melhorar a qualidade de vida e assegurar o cumprimento de direitos fundamentais”, afirma.