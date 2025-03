Prefeitura de Poá e Gerando Falcões promovem evento com feirão de emprego para celebrar aniversário da cidade

Ação “Poá é Mara” acontece neste sábado (22/03) e colocará à disposição da população diversos serviços, como Sebrae Móvel, Procon e bazar de mulheres empreendedoras

A Prefeitura de Poá, em parceria com a ONG Gerando Falcões, realiza no próximo dia 22 de março, das 9 às 16 horas, o “Poá é Mara”. A ação, que será realizada na Praça de Eventos, terá bazar de mulheres empreendedoras, feirão de vagas e empregabilidade, balcão de empregos do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), serviços de saúde para mulheres e cadastro para o programa de geração de renda ASMARA, palestra, atendimento do Procon e serviços do Sebrae Móvel.

O evento, que faz parte da programação de aniversário de 76 anos da cidade, terá a participação das Secretarias de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, de Cultura e Turismo, da Mulher e de Saúde. Além de contar com o apoio do Sebrae, Senac e do Procon. “Preparamos um verdadeiro mutirão com a prestação de diversos serviços para toda a população poaense, especialmente as mulheres, já que estamos no mês delas. Agradecemos todos os parceiros que se uniram a nós para a realização desse grande projeto que visa oferecer oportunidades e informações para quem mais precisa”, explicou a chefe da pasta de Indústria e Comércio, Jeruza Reis.

Além dos serviços, a ação prevê ainda uma palestra sobre inclusão no mercado de trabalho e empoderamento feminino com a psicóloga Fabiana Santos. Além disso, será feito recrutamento para o programa ASMARA, da ONG Gerando Falcões, com distribuição de materiais explicativos sobre a iniciativa que tem como foco a geração de renda para mulheres de favelas e periferias por meio da venda direta. O programa já impactou mais de 4 mil mulheres.

Outra atividade será a “Academia do Emprego”, com dicas para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho como montagem de currículo, entrevistas, como procurar vagas e muito mais.

Para a coordenadora de Negócios Sociais e Inclusão Produtiva nas Unidades Próprias da Gerando Falcões, Rafaela Silva, o evento será um grande presente para a cidade. “Estamos otimistas com essa ação em parceria com a Prefeitura de Poá no aniversário do município para mobilizar nossas mulheres a terem oportunidades de autonomia, geração de renda, cuidado e saúde. Queremos fazer nossa parte em promover isso”, pontuou.

Para o prefeito Saulo Souza, a ação será mais uma forma de presentear e valorizar os poaenses nesse momento de comemoração pelos 76 anos de Poá. “Esse é um trabalho conjunto que gera emprego, conhecimento e troca de experiências. Dessa forma ganha o munícipe e também a cidade, que vive um momento de transformação”, destacou.

Gerando Falcões

A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que atua na superação da pobreza nas favelas. A ONG apoia e acelera o trabalho de outras ONGs e líderes sociais que atuam em periferias e favelas em todo o Brasil por meio de programas e tecnologias sociais escaláveis e de alto impacto.

A ASMARA é uma das iniciativas de inclusão produtiva da Gerando Falcões. Em 2024, a ONG capacitou mais de 23 mil jovens e adultos e contribuiu para a geração de renda de mais 12 mil pessoas, sendo mais de 4 mil delas mulheres do programa.