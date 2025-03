Vereador Renatinho Se Ligue garante R$ 800 mil para a educação de Ferraz com apoio de Tabata Amaral

Ferraz de Vasconcelos recebeu, na sexta-feira, dia 14, a deputada

federal Tabata Amaral (PSB-SP) para uma agenda intensa de compromissos,

na cidade, com o vereador Renato Ramos de Souza (PL), o Renatinho Se

Ligue. Na ocasião, foi anunciada a destinação de R$ 800 mil em emenda

parlamentar para a educação do município. O envio da verba foi

articulado pelo parlamentar ferrazense. A cerimônia no gabinete da

prefeita reuniu do secretário de Governo, Jackson Carlos, e o do

secretário de Obras, Eduardo Paiva, que apresentou o projeto da quadra

para a deputada.

O valor será destinado à cobertura da quadra da Escola Municipal de

Educação Básica (EMEB) Antônio Bernardino Corrêa, localizada na Vila

Corrêa. Além disso, durante a visita, a deputada federal Tabata Amaral

também ministrou uma aula magna na ETEC de Ferraz, no Jardim São João

onde compartilhou sua trajetória acadêmica e política com os estudantes

e respondeu a perguntas. Em seguida, participou do lançamento do projeto

“Ferraz – Transformando Histórias”, iniciativa que visa impulsionar o

comércio de pequenos empreendedores da cidade.

O projeto é uma parceria do vereador Renatinho Se Ligue com os

idealizadores do projeto “Transformando Fachadas”, Josy e Leandro

Piovesan, o grafiteiro Bruno Balotti e a gráfica WBL. O encontro também

contou com um momento de atendimento à imprensa. O parlamentar destacou

que, independentemente de filiação partidária, segue trabalhando em

busca de parcerias para transformar Ferraz de Vasconcelos. Ele ressaltou

sua conexão com a deputada federal Tabata Amaral por meio da educação e

enfatizou a amizade de longa data entre ambos.

“Eu, do PL, e ela, do PSB, compartilhamos a mesma crença de que a

educação é a principal ferramenta para a transformação da nossa cidade”,

afirmou o vereador. A motivação do vereador em buscar recursos para a

educação vem das visitas que tem realizado nas escolas do município e da

constatação da situação de abandono de muitas delas. Ele enfatizou a

importância da cobertura da quadra da EMEB Antônio Bernardino Corrêa,

garantindo que as crianças possam realizar atividades físicas mesmo em

dias de calor intenso ou chuva.

O mandato do vereador Renatinho seguirá buscando recursos por meio de

deputados para investir na cidade. Com essa nova emenda, o vereador já

garantiu mais de R$ 2 milhões em recursos para Ferraz de Vasconcelos.

Anteriormente, em parceria com o deputado estadual Caio França (PSB),

conquistou R$ 1,3 milhão para a reforma da ETEC de Ferraz e a construção

da quadra do Jardim Yone. Agora, com o apoio da deputada federal Tabata

Amaral, foram mais R$ 800 mil destinados à educação. A agenda de Tabata

Amaral foi concluída na visita técnica à EMEB Antônio Bernardino Corrêa.