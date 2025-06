Região do Alto Tietê enfrenta temperaturas abaixo de 8°C

A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou nesta quinta (12) temperaturas significativamente baixas na região do Alto Tietê. Alguns municípios apresentaram marcas abaixo de 8°C: Arujá marcou 6,8°C, enquanto Suzano registrou 8,7°C. Em Mogi das Cruzes, as temperaturas variaram entre 6,9°C e 11,5°C.

As baixas temperaturas acendem um alerta para os produtores rurais, especialmente os de hortaliças, na região do “Cinturão Verde” do Alto Tietê. O bairro do Cocuera, em Mogi das Cruzes, que faz parte dessa importante área agrícola, registrou 6,9°C.

Na agricultura, a atenção se volta para a escolha de culturas mais resistentes ao frio, como chicória e couve. Há também uma mudança no padrão de consumo de alimentos, com preferência por pratos quentes.

Autoridades locais e produtores estão monitorando as condições climáticas para minimizar os impactos das baixas temperaturas na produção agrícola da região.