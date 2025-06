Avião da Air Índia cai na Índia; ao menos 200 mortos, segundo autoridades

A Air India e as autoridades indianas confirmaram o ocorrido. Em nota, a companhia aérea expressou seu pesar e afirmou estar colaborando com as investigações para determinar as causas da tragédia. A aeronave tinha como destino final o Aeroporto de Gatwick, em Londres.

Entre as nacionalidades dos passageiros, foram confirmados indianos, britânicos, portugueses e um canadense. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, divulgou uma mensagem de condolências, afirmando que está acompanhando de perto a situação e oferecendo todo o suporte necessário às famílias das vítimas e aos esforços de resgate.