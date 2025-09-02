Ferraz distribui 16 mil refeições diárias na merenda escolar

A merenda é um dos momentos mais aguardados na rotina escolar e a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Educação, garante uma alimentação saudável e balanceada para todos os alunos da rede municipal.

Mais de 16 mil refeições são servidas diariamente, sendo 13 mil destinadas a alunos do ensino fundamental e EJA, e aproximadamente 3 mil para crianças das creches e conveniadas. Além disso, também são atendidos os estudantes do Ensino em Tempo Integral Municipal (ETIM) e algumas creches que funcionam em período estendido até às 19h.

Os cardápios são cuidadosamente elaborados e calculados por nutricionistas, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) garantindo a oferta adequada de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais.

Alunos com intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, alergia ao glúten, além de casos de seletividade alimentar e particularidades alimentares de crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA), também são contemplados pelo programa com um cardápio especial.

Cada escola recebe o seu cardápio alimentar semanalmente de acordo com a sua faixa etária e período de atendimento, sempre contendo o desjejum, almoço, lanche e, em casos de escolas em tempo integral, o jantar também está incluso.