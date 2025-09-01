William Bonner se despede do ‘Jornal Nacional’; Renata Vasconcellos e César Tralli formarão nova dupla

No aniversário de 56 anos do Jornal Nacional, William Bonner anunciou sua despedida após 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe. Ele permanecerá no telejornal até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá o posto ao lado de Renata Vasconcellos. A atual editora-adjunta, Cristiana Sousa Cruz, será a nova editora-chefe.

Bonner passará a apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg em 2025, cumprindo um desejo antigo. Ele destacou que a decisão vinha sendo construída há cinco anos, motivada pelo desejo de reduzir a carga de trabalho e ter mais tempo com a família.

As mudanças também incluem Roberto Kovalick no comando do Jornal Hoje e Tiago Scheuer à frente do Hora Um.

Tralli afirmou estar “extremamente honrado” e preparado para o desafio de suceder Bonner, enquanto Renata Vasconcellos destacou sua gratidão ao colega e a confiança na nova parceria.