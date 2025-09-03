CPMI do INSS tem bate-boca entre parlamentares durante votação de prisões preventivas

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, nesta segunda-feira (2), foi marcada por um bate-boca entre a deputada Coronel Fernanda (PL-MT) e a senadora Leila Barros (PDT-DF). As duas se levantaram e chegaram a se encarar no plenário, sendo contidas por outros parlamentares.

A confusão começou após a votação de pedidos de prisão preventiva de investigados na operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Ao comemorar a aprovação, Coronel Fernanda disse: “Aprovamos, aprovamos”. Leila Barros, sentada ao lado, rebateu afirmando que a base também havia apoiado a medida, o que iniciou a discussão.

O colegiado aprovou um dos principais requerimentos do dia: o envio à Polícia Federal do pedido de prisão preventiva de investigados citados na operação, deflagrada em abril pela PF e pela Controladoria-Geral da União (CGU). A execução da medida depende ainda de autorização judicial.

Durante a sessão, parlamentares da base governista protestaram contra o relator, que não incluiu no requerimento o nome do ex-ministro da Previdência e ex-presidente do INSS, Ahmed Mohamad Oliveira Andrade, à época identificado como José Carlos Oliveira.

O pedido de prisão foi apresentado durante a oitiva do advogado Eli Cohen, um dos primeiros denunciantes do caso.