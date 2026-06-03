Serviços Urbanos realiza limpeza na Rua Antônio Trevisane e reforça ações de zeladoria urbana

Serviço integra o cronograma permanente de manutenção da cidade e contribui para a conservação dos espaços públicos

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou na última terça-feira (2) serviços de limpeza na Rua Antônio Trevisane. Esta ação faz parte do cronograma contínuo de zeladoria urbana desenvolvido pela administração municipal, que busca garantir vias públicas mais limpas, seguras e adequadas para a circulação da população.

Durante os trabalhos, as equipes executaram a remoção de resíduos e a limpeza geral da via, promovendo melhores condições de conservação do espaço público. A iniciativa contribui para a organização urbana, auxilia na prevenção do descarte irregular de materiais e colabora para a manutenção de um ambiente mais saudável para moradores e comerciantes da região.

As ações de zeladoria são realizadas regularmente em diferentes bairros do município e incluem serviços essenciais para a manutenção da cidade, atendendo demandas identificadas pelas equipes técnicas e pela população. O objetivo é preservar os espaços públicos e proporcionar mais qualidade de vida aos ferrazenses.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o trabalho contínuo de limpeza urbana é fundamental para manter a cidade bem cuidada e atender às necessidades da população. “A zeladoria urbana vai além da limpeza das vias. É um serviço que reflete diretamente na qualidade de vida da população, na preservação dos espaços públicos e na construção de uma cidade mais organizada. Seguimos atuando diariamente para levar essas melhorias a todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos”, afirmou.