Prefeitura de Poá mantém funcionamento dos serviços públicos durante o feriado de Corpus Christi

Munícipes contarão com atendimento nas áreas de saúde, segurança e limpeza urbana, enquanto repartições administrativas retomam o expediente na segunda-feira (8)

A Prefeitura de Poá informa que os serviços públicos essenciais à população serão mantidos normalmente durante o feriado de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (4), e no ponto facultativo de sexta-feira (5), conforme estabelece o Decreto nº 8.847/2026.

Os atendimentos nas áreas de saúde, segurança, coleta de lixo, limpeza pública e varrição de ruas seguirão funcionando normalmente ao longo do período. Já as demais repartições públicas municipais permanecerão fechadas, com retorno das atividades administrativas na próxima segunda-feira (8).

Na área da segurança, a Guarda Civil Municipal (GCM) manterá o atendimento regular durante o feriado e poderá ser acionada pelo telefone 153. A Defesa Civil também permanecerá de plantão para ocorrências emergenciais pelo telefone 199.

Os serviços de saúde considerados essenciais continuarão operando sem interrupções. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) seguirá disponível 24 horas por dia, assim como o Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida, localizado na rua Barão de Juparanã, 43, no Jardim Medina.

Além disso, a Prefeitura garantirá a continuidade dos serviços de infraestrutura urbana, assegurando a manutenção da coleta de lixo, limpeza pública e varrição de ruas, com o objetivo de atender as demandas da população durante todo o feriado prolongado.