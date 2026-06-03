Itaquá realiza 35º Encontro de Tapetes de Corpus Christi nesta quinta (4)

População poderá acompanhar atividade nas imediações da praça Padre João Álvares

A Prefeitura de Itaquaquecetuba promove nesta quinta-feira (4) a 35ª edição do Encontro de Tapetes de Corpus Christi. Com início previsto às 7h, os participantes irão desenvolver trabalhos inspirados no tema “Fraternidade e Moradia”, com o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), da Campanha da Fraternidade 2026.

“O Encontro de Tapetes já faz parte da identidade cultural de Itaquá. É uma tradição que fortalece o sentimento de pertencimento, reúne famílias e valoriza nossas raízes”, afirmou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

O evento será realizado nas imediações da praça Padre João Álvares, região central da cidade, e dividido nas categorias especial, voltada às ONGs, associações e à comunidade, e sistema municipal, estadual e instituições particulares de ensino. Às 11h será realizada a entrega dos troféus de participação e às 13h começa o julgamento dos trabalhos.

A programação religiosa começa às 15h com a missa na Igreja Nossa Senhora d’Ajuda. Em seguida, às 16h30, ocorre a tradicional procissão de Corpus Christi. Encerrando as atividades, serão anunciados os vencedores e realizada a premiação dos tapetes classificados às 18h com entrega de medalhas e premiação em dinheiro.

“Mais do que uma ação cultural, esse é um momento de preservar a história, incentivar a participação popular e valorizar a tradição que faz parte da memória afetiva do município”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Trânsito

No dia do evento, das 6h às 20h, estarão interditadas as ruas Capitão José Leite e Sebastião Ferreira dos Santos, além da avenida Emancipação (no sentido centro) e da praça Padre João Álvares.

Para garantir a fluidez do trânsito, os motoristas que trafegam pela rua da Liberdade serão direcionados para a rua João Vagnotti. Já os condutores que seguirem pela rua Duque de Caxias, sentido centro, deverão acessar a avenida Emancipação em direção à prefeitura.