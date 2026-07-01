Festa das Nações 2026: Sucesso de público e valorização da cultura local

A tradicional Festa das Nações 2026 chegou ao fim. O evento que celebrou o aniversário de 174 anos de Arujá, encerrou suas atividades no último domingo (28) com um balanço positivo. O evento, que ocorreu na Praça do Coreto, atraiu cerca de 60 mil pessoas entre os dias 8 e 28 de junho, consolidando-se como uma festividade de diversidade cultural, gastronômica e de valorização dos talentos locais.

Mais do que uma festa, a edição de 2026 reforçou o compromisso da administração municipal com o fomento da arte local. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura proporcionou um palco para que artistas de Arujá pudessem se apresentar, demonstrando a riqueza e a variedade de talentos que nascem e crescem na região. A programação artística foi um mosaico de ritmos e expressões, desde apresentações de ballet e dança até bandas de rock, pagode, tributos a grandes nomes da música e shows de artistas solo.

Além da vasta programação cultural, a Festa das Nações 2026 ofereceu uma experiência gastronômica inesquecível com 35 barracas. Os visitantes puderam saborear pratos típicos de diversas nacionalidades e regiões do Brasil, incluindo Uruguai, Líbano, Brasil Sudeste, Brasil Nordeste, Brasil Sul, Alemanha, Portugal, China, Suíça, Itália, Austrália, Japão e EUA, entre outras opções que agradaram a todos os paladares.

Um dos grandes atrativos do evento foi a transmissão dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa em um telão montado no palco, integrando esporte e cultura e proporcionando momentos de confraternização para os amantes do futebol.

A segurança dos participantes foi uma prioridade, com reforço na atuação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Arujá e da Polícia Militar, garantindo a tranquilidade durante todo o período da festa.

A Festa das Nações 2026 celebrou a cultura em suas diversas formas, com um olhar especial para o que Arujá tem de melhor a oferecer em termos de talento e criatividade. O sucesso de público e a atmosfera durante os dias de festa, confirmam o evento como uma programação para toda a família curtir uma boa música, dança, gastronomia e muita alegria.