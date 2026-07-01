GCM de Santa Isabel recebe nova viatura

Veículo Renault Duster passa a integrar a Guarda Civil Municipal após trâmites administrativos; frota de quatro rodas chega a quatro viaturas no município.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santa Isabel recebeu, nesta terça-feira (30), uma nova viatura Renault Duster 0 km, doada pela empresa Ultrafarma. O veículo passa a reforçar as ações de segurança pública no município após a conclusão dos trâmites burocráticos e instalação dos equipamentos operacionais.

A entrega foi realizada na sede da empresa e contou com a presença de autoridades municipais e representantes da corporação.

Entrega contou com autoridades municipais

O ato de entrega reuniu o prefeito Dr. Carlos Chinchilla, o secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, Capitão Martins, o comandante da GCM, Sargento Marcelo de Carvalho, além de agentes da corporação.

Durante a cerimônia, o veículo foi oficialmente apresentado como novo reforço da estrutura de segurança do município.

Viatura reforça frota da GCM

Com a chegada do novo veículo, a Guarda Civil Municipal de Santa Isabel passa a contar com quatro viaturas de quatro rodas, além de três motocicletas utilizadas em patrulhamento.

A nova viatura ainda passará por personalização e instalação dos equipamentos operacionais antes de entrar em atividade nas ruas.

Parceria entre poder público e iniciativa privada

A doação é resultado de uma parceria entre a iniciativa privada e o poder público, com o objetivo de fortalecer a estrutura da segurança municipal.

Segundo a administração municipal, a colaboração contribui diretamente para a ampliação da capacidade operacional da Guarda Civil e melhora das condições de trabalho dos agentes.

A iniciativa também é vista como incentivo à participação de empresas em projetos de apoio a serviços públicos essenciais.

Prefeito destaca importância da doação

O prefeito Dr. Carlos Chinchilla agradeceu publicamente à Ultrafarma pela doação da viatura e destacou o papel social da empresa.

“Hoje viemos à sede da empresa Ultrafarma, em nome do município de Santa Isabel, agradecer ao Sidney Oliveira e a toda sua equipe pela doação dessa nova viatura para a nossa GCM”, afirmou.

Ele também ressaltou que a contribuição da iniciativa privada é fundamental para o fortalecimento da segurança pública.

Segundo o prefeito, ações como essa podem servir de exemplo para outras empresas que atuam na região.

Reforço para a segurança pública

Com a nova viatura, a GCM de Santa Isabel amplia sua capacidade de patrulhamento e resposta em ações de segurança urbana.

A expectativa da administração municipal é de que o reforço contribua para maior presença da Guarda nas ruas e melhoria no atendimento à população.

Após a finalização dos ajustes técnicos, o veículo será incorporado oficialmente à rotina operacional da corporação.