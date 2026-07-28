Itaquá assina ordem de serviço para nova escola de tempo integral com 175 vagas no Residencial Jasmin

Investimento de R$ 12,4 milhões prevê unidade sustentável com sistema de reutilização de água

A Prefeitura de Itaquaquecetuba assinou, na quinta-feira (23), a ordem de serviço para a construção de uma nova escola municipal de tempo integral no Residencial Jasmin. A unidade será implantada no cruzamento da estrada Antônio Félix dos Santos com a rua Constância e terá capacidade para atender 175 estudantes de 6 a 10 anos.

“Essa construção representa mais uma conquista para Itaquá. Estamos ampliando a oferta de vagas em tempo integral com uma estrutura moderna e acessível para oferecer um ensino de qualidade, garantindo mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes”, afirmou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

O novo equipamento educacional contará com estrutura moderna e completa, composta por cinco salas de aula, sala de leitura, duas salas multiuso, sala de recursos multifuncionais, secretaria, diretoria, sala de coordenação, sala de reunião, almoxarifado e banheiros.

O projeto também contempla um bloco de serviços com cozinha, despensa, lavanderia, vestiários e copa para funcionários, além de refeitório integrado ao pátio, quadra poliesportiva com cobertura e ampla área externa gramada.

A unidade ainda terá sistema para reutilização de água, promovendo sustentabilidade. Com a nova escola, os moradores do Residencial Jasmin e região não precisarão mais deslocar as crianças para outros bairros para estudar em tempo integral.

O investimento é de R$ 12,4 milhões e o prazo previsto para a conclusão da obra é de 18 meses. “Essa escola chega para atender uma região em plena expansão e garantir que as crianças tenham mais estrutura e mais qualidade no aprendizado. É investimento em educação para transformar vidas”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.