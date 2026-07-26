Temporal provoca destruição em Ribeirão Preto, deixa uma vítima fatal e centenas de ocorrências

Um forte temporal atingiu Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, entre a noite de sexta-feira (24) e a madrugada deste sábado (25), causando grandes estragos em diversos bairros da cidade. A chuva intensa, acompanhada por rajadas de vento de até 70 km/h, provocou queda de árvores, alagamentos, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos à infraestrutura urbana

De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 440 ocorrências foram registradas após a tempestade. Entre os atendimentos estão quedas de árvores sobre vias e imóveis, desabamentos parciais e pedidos de socorro em diferentes regiões da cidade. O temporal também causou a morte de um idoso de 82 anos, atingido pela queda de uma árvore

Em razão da gravidade dos danos, a prefeitura mobilizou equipes da Defesa Civil e de diversos órgãos municipais para realizar a remoção de árvores, limpeza das vias e avaliação das áreas afetadas. Algumas atividades e serviços públicos também sofreram alterações devido aos impactos provocados pela chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta de perigo potencial para tempestades na região de Ribeirão Preto, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. A orientação é para que a população evite áreas de alagamento, não se abrigue sob árvores durante rajadas de vento e acompanhe os comunicados oficiais da Defesa Civil