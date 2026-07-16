Vance diz que setores do governo israelense tentam prolongar guerra contra o Irã

Vice-presidente dos Estados Unidos afirma que autoridades de Israel atuam para influenciar a opinião pública americana e afastar Washington de um acordo diplomático com Teerã.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, acusou integrantes do governo israelense de conduzirem uma campanha de influência para convencer a população americana a rejeitar um acordo destinado a encerrar a guerra contra o Irã.

As declarações foram feitas durante uma entrevista ao podcast do apresentador Joe Rogan, publicada na quarta-feira (15). Segundo Vance, autoridades israelenses estariam tentando afastar Washington da solução negociada porque desejam manter as operações militares.

O vice-presidente não revelou os nomes dos supostos envolvidos nem apresentou publicamente documentos que comprovem a acusação. O gabinete do primeiro-ministro de Israel não respondeu imediatamente ao pedido de posicionamento feito pela Reuters.

A fala expõe uma divergência cada vez mais aberta entre os governos dos dois países, historicamente aliados, sobre os objetivos e os limites da campanha militar contra o Irã.

Vance acusa autoridades de tentar mudar opinião dos americanos

Durante a entrevista, JD Vance afirmou manter boas relações com integrantes do governo israelense, mas disse acreditar que outros setores atuam para impedir o avanço das negociações.

Segundo o vice-presidente, existem pessoas dentro da administração israelense tentando influenciar a opinião pública americana para manter a guerra por tempo indeterminado.

Vance reconheceu que diferentes países, tanto aliados quanto adversários, procuram interferir no debate político dos Estados Unidos. Para ele, essa tentativa de influência faz parte das relações internacionais.

O problema, afirmou, surge quando essas campanhas conseguem afetar diretamente as decisões do governo americano.

A principal preocupação de Vance seria impedir que interesses externos determinem até quando os Estados Unidos devem permanecer envolvidos em uma guerra.

Vice-presidente defende acordo com o Irã

Vance voltou a defender o acordo alcançado no mês passado para tentar encerrar o conflito com o Irã.

A proposta foi criticada por integrantes da política americana e pelo governo israelense. Os opositores afirmam que o entendimento não estabelece medidas suficientes para impedir a continuidade do programa de mísseis balísticos iraniano.

Também existem questionamentos sobre a ausência de um caminho definido para o desmantelamento das instalações nucleares de Teerã.

Outro ponto de atrito é a limitação imposta às operações de Israel contra o Hezbollah no Líbano. O grupo armado é aliado do Irã e integra o chamado Eixo da Resistência, rede de organizações políticas e militares apoiadas por Teerã no Oriente Médio.

Para o governo israelense, um acordo que não trate simultaneamente dos programas nuclear e balístico e da atuação dos grupos aliados do Irã poderia permitir que Teerã recuperasse sua capacidade militar depois do fim dos combates.

Israel considera termos insuficientes

Autoridades israelenses de alto escalão ouvidas pela Reuters, sob condição de anonimato, afirmaram que os termos do acordo seriam prejudiciais à segurança de Israel.

Segundo essas fontes, a proposta não responde às principais preocupações israelenses sobre o programa nuclear iraniano e o desenvolvimento de mísseis balísticos.

Elas afirmaram ainda que a avaliação seria compartilhada por toda a liderança do país, o que indicaria uma oposição mais ampla ao acordo, e não apenas a atuação isolada de alguns integrantes do governo.

Israel considera o programa nuclear do Irã uma ameaça direta à sua segurança. Teerã, por outro lado, afirma que suas atividades nucleares possuem objetivos pacíficos e rejeita as acusações de que pretende desenvolver uma bomba atômica.

A divergência central está em como impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear sem transformar o conflito em uma guerra permanente.

Vance atribui entrada dos EUA na guerra à influência israelense

Um dos momentos mais duros da entrevista ocorreu quando Vance foi questionado se os Estados Unidos teriam entrado na guerra contra o Irã sem a influência de Israel.

O vice-presidente respondeu que acredita que não.

A afirmação sugere que, na avaliação de Vance, a pressão israelense teve participação relevante na decisão americana de se envolver diretamente no conflito.

Ele ponderou, porém, que o presidente Donald Trump acredita que o Irã não pode obter uma arma nuclear, posição com a qual disse concordar.

Dessa forma, Vance separou dois pontos: o objetivo de impedir o desenvolvimento de uma bomba iraniana e a decisão de participar de uma campanha militar ao lado de Israel.

A declaração pode ampliar o debate dentro dos Estados Unidos sobre até que ponto a política externa americana no Oriente Médio é definida por interesses próprios ou influenciada pelas prioridades estratégicas de Israel.

Críticas públicas entre aliados aumentaram

As declarações reforçam críticas anteriores feitas pelo vice-presidente ao governo israelense.

Em junho, Vance já havia respondido de forma dura a autoridades e representantes israelenses contrários ao acordo com o Irã. Na ocasião, lembrou que Washington é o principal aliado de Jerusalém e mencionou os bilhões de dólares enviados pelos Estados Unidos para a defesa israelense.

O comentário foi interpretado como um recado para que o governo de Israel reconhecesse os limites do apoio americano e evitasse pressionar Washington a manter indefinidamente as operações militares.

Embora os dois países continuem mantendo uma ampla cooperação militar, diplomática e de inteligência, as divergências sobre o Irã passaram a ser discutidas publicamente.

O governo americano busca preservar sua aliança com Israel, mas setores da administração Trump demonstram resistência a uma guerra sem prazo ou objetivos claramente definidos.

Campanhas de influência entram no centro da discussão

Vance afirmou não considerar surpreendente que Israel tente influenciar a política americana. Ele também citou Rússia e outros países como exemplos de governos que procuram defender seus interesses dentro do debate dos Estados Unidos.

O vice-presidente declarou que esse tipo de atuação faz parte da realidade enfrentada por líderes políticos em 2026.

Apesar disso, a acusação contra integrantes do governo israelense possui um peso particular por envolver um dos aliados mais próximos de Washington.

As declarações levantam questionamentos sobre quais métodos teriam sido utilizados para influenciar a população americana. Vance não esclareceu se se referia a declarações públicas, atuação de grupos de pressão, contatos políticos, campanhas nas redes sociais ou operações coordenadas de comunicação.

Sem a apresentação de provas ou a identificação dos supostos responsáveis, a acusação permanece baseada no relato do próprio vice-presidente.

Acordo enfrenta oposição nos dois países

O entendimento com Teerã divide opiniões tanto em Israel quanto nos Estados Unidos.

Defensores da negociação argumentam que um acordo pode interromper os ataques, reduzir o risco de expansão regional e criar mecanismos diplomáticos para fiscalizar as atividades nucleares iranianas.

Os críticos afirmam que uma trégua sem garantias concretas permitiria ao Irã reorganizar suas forças, preservar instalações estratégicas e continuar apoiando grupos armados em diferentes países do Oriente Médio.

Israel também teme que limitações impostas às suas operações contra o Hezbollah deixem sua fronteira norte mais vulnerável.

O desafio do governo americano será conciliar a exigência de impedir que o Irã desenvolva uma arma nuclear com a intenção de evitar uma guerra prolongada, capaz de envolver novos países e ampliar a crise energética mundial.

Declaração aumenta pressão sobre relação entre EUA e Israel

A acusação feita por Vance não representa, por enquanto, um rompimento entre os dois governos. Estados Unidos e Israel continuam ligados por acordos militares, cooperação de inteligência e apoio diplomático.

No entanto, o tom adotado pelo vice-presidente demonstra que as diferenças deixaram os bastidores e passaram a ocupar o debate público.

Ao afirmar que a influência israelense contribuiu para a entrada americana na guerra, Vance questiona diretamente a condução da política dos Estados Unidos no Oriente Médio.

A ausência de uma resposta imediata do governo israelense mantém em aberto quais autoridades teriam sido mencionadas e como Jerusalém reagirá à acusação.

O episódio revela uma disputa não apenas sobre o futuro do Irã, mas também sobre quem deve definir os limites da participação americana no conflito.