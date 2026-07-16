​Arujá celebra o rock com programação gratuita na 14ª edição do Dia Mundial do Rock

A cidade de Arujá se prepara para receber a 14ª Edição do Dia Mundial do Rock, um evento que agitará a Praça da Juventude, no Mirante, neste sábado (19), a partir das 12h. Com entrada totalmente gratuita, a realização de Blaws, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Arujá, visa celebrar a paixão pelo rock’n’roll e oferecer um dia de lazer e cultura para toda a família.

O evento, que já se tornou uma tradição no calendário cultural da cidade, convida o público a vestir a camiseta da sua banda favorita e reunir os amigos para desfrutar de uma programação musical especial. A Praça da Juventude, localizada na Estrada do Kondo, será o palco para diversas apresentações que prometem agradar a todos os gostos dentro do universo do rock.

Entre as atrações confirmadas, destacam-se nomes como Asteroides Trio, Dizalenda, Aborto78, Karranka, Sorta Porva, Pânico, DJ Naunau, Backspacer, Ralé Shitai, Antharis e DJ Shopps. A diversidade de estilos e a energia de cada banda garantirão um espetáculo, reforçando a importância da música como elemento de união e expressão cultural.

A 14ª Edição do Dia Mundial do Rock em Arujá é uma oportunidade para os amantes do gênero musical curtirem em um ambiente de celebração e confraternização.