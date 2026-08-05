CHEGA A ARUJÁ O RESERVA CERTA, PROGRAMA QUE DOA E INSTALA CAIXAS-D’ÁGUA GRATUITAMENTE

Famílias de Arujá inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e atendidas pela Sabesp já podem solicitar o benefício do Programa Reserva Certa, iniciativa que chega ao município oferecendo a doação e instalação gratuita de caixas-d’água de 500 litros para ampliar a segurança no abastecimento e garantir mais qualidade de vida à população.

A implantação do programa em Arujá foi articulada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, após reunião realizada no dia 24/07, com representantes da Sabesp na Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba. Estiveram presentes o prefeito de Arujá, Dr. Luis Camargo, o secretário municipal de Planejamento, Marco Aurélio Valdanha, bem como a equipe da Secretaria. Na ocasião, foram apresentados os detalhes da iniciativa e os critérios para adesão das famílias ao programa.

O Reserva Certa faz parte das ações de universalização do acesso à água e tem como objetivo atender moradores que vivem em regiões onde o abastecimento pode ocorrer com menor pressão, principalmente nos períodos noturnos, ou que não possuem reservatório adequado em suas residências.

Além da instalação gratuita, as famílias contempladas também podem ter acesso aos benefícios das tarifas sociais da Sabesp, que oferecem descontos entre 50% e 78% na conta de água, conforme o enquadramento do usuário.

Para participar, é necessário ser titular de uma ligação da Sabesp, estar inscrito no CadÚnico, possuir renda familiar mensal de até R$ 810,50 por pessoa e estar cadastrado em uma das modalidades de tarifa social da companhia: Tarifa Vulnerável, Tarifa Social ou Tarifa Social II.

Também é necessário residir em imóvel atendido pela Sabesp, localizado em área considerada prioritária pelo programa, e não possuir caixa-d’água ou possuir reservatório com capacidade inferior a 500 litros. Neste último caso, a caixa existente será substituída por uma nova de 500 litros, não permanecendo os dois reservatórios no imóvel.

O benefício é concedido sem qualquer custo para o morador. Todo o processo, desde a análise do cadastro até a vistoria técnica, o fornecimento do equipamento e a instalação, é realizado gratuitamente pela Sabesp.

O Programa Reserva Certa não possui prazo de inscrição. As famílias que atenderem aos critérios podem solicitar o benefício a qualquer momento pelos canais oficiais de atendimento da companhia.

COMO SOLICITAR

A solicitação pode ser realizada pela Agência Virtual da Sabesp, pela Central de Atendimento no telefone 0800 055 0195, pelos canais digitais da companhia ou presencialmente no Posto de Atendimento da Sabesp em Arujá, localizado na Rua José Basílio Alvarenga, nº 78, Centro, ao lado da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Após a solicitação, a Sabesp realiza a análise do cadastro e, caso o cliente atenda aos critérios, agenda uma vistoria técnica para verificar as condições do imóvel. Com a aprovação, é feita a instalação gratuita da caixa-d’água de 500 litros e o morador recebe orientações sobre o uso consciente da água e a limpeza periódica do reservatório.

A análise é realizada com base nas informações já cadastradas pela Sabesp, não sendo necessária a apresentação de documentos no momento da solicitação. Por isso, é importante manter o cadastro sempre atualizado.