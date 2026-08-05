Greve da CPTM chega ao fim e circulação dos trens será normalizada nesta quarta-feira

Após dois dia de paralisação que afetou milhares de passageiros da Grande São Paulo, a greve dos ferroviários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi encerrada nesta quarta -feira (5). A decisão foi tomada após negociações entre representantes da categoria e do Governo do Estado.

Com o fim do movimento, a expectativa é que a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade seja retomada gradualmente até a normalização completa do serviço. Durante a greve, os passageiros enfrentaram plataformas lotadas, atrasos e recorreram ao sistema PAESE e a outras alternativas de transporte para chegar aos seus destinos.

A paralisação foi motivada por reivindicações dos ferroviários relacionadas à operação das linhas e à garantia dos empregos após as mudanças na administração do sistema ferroviário. Após o avanço das negociações, a categoria decidiu encerrar o movimento e retomar as atividades.

A CPTM orienta os passageiros a acompanharem os canais oficiais para verificar as condições da operação ao longo do dia, já que a retomada do serviço pode ocorrer de forma gradual nas primeiras horas após o encerramento da greve.

A normalização da circulação representa um alívio para milhares de usuários que dependem diariamente das linhas da CPTM para se deslocar entre a capital e municípios da Região Metropolitana de São Paulo.