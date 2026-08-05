Greve da CPTM continua nesta quarta-feira (5) e afeta operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

A greve dos ferroviários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) continua nesta quarta-feira (5), mantendo impactos na circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

O movimento, iniciado na madrugada de terça-feira (4), segue por tempo indeterminado após a categoria não chegar a um acordo com o Governo do Estado de São Paulo. A paralisação é liderada pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, que reivindica garantias aos trabalhadores diante das mudanças na operação das linhas e cobra avanços nas negociações com o governo.

Mesmo com a greve, a CPTM mantém um plano de contingência para reduzir os impactos aos passageiros. As linhas operam com frota reduzida e intervalos maiores entre os trens, enquanto o sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) permanece em funcionamento com ônibus para atender parte da demanda.

A orientação é que os passageiros programem seus deslocamentos com antecedência, acompanhem os canais oficiais da CPTM e considerem rotas alternativas, já que a operação pode sofrer alterações ao longo do dia.

A TV Cenário seguirá acompanhando as negociações e atualizará as informações assim que houver novidades sobre o movimento grevista e a normalização do serviço.