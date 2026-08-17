Eleições 2026: pretos e pardos somam 49,9% das candidaturas

Dados do TSE mostram 10.224 candidaturas de pessoas pretas ou pardas entre os 20.496 registros apresentados até o prazo final

Pretos e pardos representam 49,9% das candidaturas registradas para as eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizados até as 16h30 deste domingo (16).

Ao todo, são 10.224 candidaturas de pessoas pretas ou pardas, contra 9.974 de pessoas brancas. O levantamento considera os 20.496 registros apresentados para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, além de vice-candidatos e suplentes.

A diferença entre os grupos é de 250 candidaturas.

O prazo para partidos, federações e coligações apresentarem os pedidos de registro terminou às 19h de sábado (15). Os números ainda podem sofrer alterações, já que a Justiça Eleitoral ainda analisa os pedidos e podem ocorrer substituições de candidatos.

Comparação com 2022

A participação conjunta de candidatos pretos e pardos caiu levemente em relação às eleições gerais de 2022. Naquele ano, eles representavam 50,3% das candidaturas. Em 2026, o percentual está em 49,9%.

Em números absolutos, eram 14.712 candidaturas de pessoas pretas ou pardas em 2022, entre 29.262 registros.

Separadamente, os candidatos pardos representam 36,3% das candidaturas deste ano, com 7.430 registros. Já os candidatos pretos somam 2.794, correspondendo a 13,6% do total.

Os candidatos brancos representam 48,7% dos registros, percentual ligeiramente superior aos 48,2% registrados em 2022.

Participação indígena e outras classificações

O levantamento do TSE também registra 191 candidatos indígenas, o equivalente a 0,9% das candidaturas. Em 2022, eram 186.

Já os candidatos classificados como amarelos somam 107 registros, ou 0,5% do total.

A participação dos pardos passou de 36,2% em 2022 para 36,3% em 2026. Entre os pretos, houve redução de 14,1% para 13,6%.

Os dados ainda podem ser atualizados ao longo do processo eleitoral, conforme a Justiça Eleitoral analisa os registros e eventuais alterações nas candidaturas.