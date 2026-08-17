São Paulo terá semana de calor intenso e tempo seco, com máxima de 34°C

Temperaturas devem subir gradualmente na capital paulista, enquanto a baixa umidade do ar exige atenção durante os períodos mais quentes.

Capital paulista terá temperaturas elevadas ao longo da semana

A cidade de São Paulo deve enfrentar uma semana de calor intenso e tempo seco, com temperaturas em elevação nos próximos dias. A previsão indica que os termômetros podem chegar a 34°C na quinta-feira (20).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para esta segunda-feira (17) é de 31°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte, referência para as medições oficiais da capital paulista.

A tendência é de aumento gradual das temperaturas durante a semana. As mínimas devem variar entre 15°C e 20°C, mantendo uma diferença significativa entre as temperaturas registradas durante a madrugada e aquelas esperadas no período da tarde.

Calor aumenta nos próximos dias

A previsão aponta que o calor deve ganhar força progressivamente na capital. Após a máxima de 31°C prevista para esta segunda, as temperaturas devem continuar subindo até atingir o pico de 34°C na quinta-feira.

O cenário está associado à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. Esse sistema favorece um bloqueio atmosférico que dificulta a chegada de massas de ar frio de origem polar ao país.

Com menos influência do ar frio e sem previsão significativa de chuva, a tendência é de dias mais quentes e secos em São Paulo.

Tempo seco exige atenção na capital

Além das altas temperaturas, outro ponto de atenção durante a semana será a baixa umidade relativa do ar.

A ausência de chuva deve contribuir para a manutenção do tempo seco na cidade. No domingo (16), a Defesa Civil estadual chegou a emitir alertas por celular para diferentes regiões devido aos baixos índices de umidade.

De acordo com o órgão, o tempo seco pode provocar ressecamento das vias respiratórias, desconforto e agravamento de problemas respiratórios.

A recomendação é manter uma boa hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre durante os períodos de maior calor e menor umidade.

Defesa Civil orienta população durante o calor

A Defesa Civil recomenda atenção especial durante os horários de temperaturas mais elevadas. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios podem ser mais sensíveis aos efeitos provocados pelo calor e pelo ar seco.

Entre as principais orientações estão manter-se hidratado e evitar exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes do dia.

A combinação de temperaturas próximas ou acima dos 30°C e baixa umidade pode aumentar o desconforto e favorecer sintomas relacionados ao ressecamento das vias respiratórias.

Interior de São Paulo pode ter temperaturas ainda maiores

O calor não ficará restrito à capital paulista. Municípios do interior do estado devem registrar temperaturas ainda mais elevadas durante a semana.

Em Presidente Prudente, no oeste paulista, as máximas previstas pelo Inmet devem ficar entre 35°C e 36°C.

No litoral, o início da semana tende a ser um pouco mais ameno. No Guarujá, na Baixada Santista, a máxima prevista para esta segunda-feira é de 27°C. A temperatura, porém, pode subir significativamente na terça-feira, quando a previsão indica até 35°C.

São Paulo pode ter uma das semanas mais quentes do mês

O cenário previsto para os próximos dias ocorre em meio à atuação de uma massa de ar quente que afeta diferentes áreas do país.

Na capital paulista, a combinação entre calor crescente, ausência de chuva e baixa umidade deve marcar a semana.

A expectativa é que as temperaturas permaneçam elevadas até pelo menos quinta-feira (20), quando São Paulo poderá registrar a máxima de 34°C.

Para quem vive na cidade, a recomendação é redobrar os cuidados com hidratação e exposição prolongada ao sol, principalmente durante a tarde, quando as temperaturas devem atingir os maiores valores.