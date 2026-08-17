Em 20 meses de gestão, Pedro Ishi realiza sua 40ª entrega com a UBS Parque do Colégio

Solenidade realizada neste sábado (08/08), que oficializou mais uma inauguração, foi marcada pela emoção e pela homenagem a Milton Chales Kunihiko Ishi

Suzano celebrou neste sábado (08/08) a 40ª entrega da atual gestão municipal em 20 meses. A chegada da Unidade Básica de Saúde (UBS) Milton Chales Kunihiko Ishi, no Parque do Colégio, marca mais uma etapa importante do trabalho do atual prefeito Pedro Ishi, que proporcionou, neste período, 25 inaugurações para a população.

A solenidade deste sábado foi marcada pela emoção, uma vez que o homenageado que dá nome à nova UBS é pai do prefeito, que esteve na cerimônia de inauguração ao lado de sua esposa, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; de seus três filhos, Rafael, Mateus e Lívia; de sua mãe Márcia; e de seus irmãos Flávia e Paula.

Representando a família Ashiuchi, também esteve presente a ex-primeira-dama de Suzano Larissa Ashiuchi, que leu uma carta durante a solenidade, enaltecendo a importância do momento e dos fortes laços de união ao longo das décadas. “A história construída pelas famílias Ashiuchi e Ishi é muito bonita e influenciou diretamente nos caminhos da política da nossa cidade. Esta é uma homenagem justa e merecida, porque ressalta a trajetória de quem se formou na escola da vida e dedicou sua caminhada à família e a Suzano. Uma história que agora ficará eternizada no nome da UBS do Parque do Colégio”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, enfatizou que a nova unidade, a 25ª da cidade, terá um papel fundamental naquela região. “É um privilégio participar da inauguração deste equipamento, que vai oferecer atendimento com uma equipe completa, com foco também na prevenção e no cuidado integral com a saúde. Quando o paciente é bem acolhido e acompanhado, conseguimos cuidar da saúde antes que o problema se agrave e evitar que ele precise buscar outros serviços de maior complexidade. Nosso objetivo é justamente dar condições para que os profissionais que estão na ponta possam oferecer um acolhimento cada vez melhor à população”, discursou o chefe da pasta.

Harada ainda explicou que a UBS Parque do Colégio começará a atender já nesta segunda-feira (10/08) e funcionará em dias úteis, sempre das 7 às 17 horas, com a atuação de cerca de 20 servidores. Moradores do Parque do Colégio que hoje são atendidos na UBS do Jardim Vitória, poderão migrar para o novo posto, bastando procurar o local para se cadastrar e passar a ter ali o atendimento que precisam. O posto vai abrigar consultórios destinados aos atendimentos nas áreas de Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral e Odontologia, um setor de farmácia e espaços para procedimentos, como aplicação de vacinas, curativos e retirada de pontos.

Em sua fala, o prefeito contou que a unidade começou a ser planejada quando ele ainda era secretário de Saúde e ressaltou a importância da atenção primária para o acompanhamento e a prevenção de doenças. “A unidade básica é fundamental para cuidar do paciente e evitar que os problemas se agravem. É uma estrutura que oferece atendimento com alta tecnologia e que representa um avanço importante para essa região”, afirmou. Ele ainda lembrou que outras UBSs estão em construção, nos bairros Cidade Boa Vista e do Jardim Saúde, além dos investimentos na implantação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas em Palmeiras e do Hospital Federal.

Emocionado, o prefeito ressaltou o significado da homenagem ao pai. “Este é um dia muito especial para mim e para a minha família. Meu pai foi muito importante para a minha trajetória. Ele sempre enxergava além, me incentivava e era um homem muito simples, formado na faculdade da vida. Foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em 2011 e nós cuidamos dele dia após dia, ano após ano. Não foi fácil. Por isso, este momento tem uma emoção muito grande e representa uma homenagem a um homem muito trabalhador, que deixou ensinamentos que procuro levar comigo todos os dias”, finalizou.

Presenças

Também compareceram ao evento deste sábado os secretários municipais Paulo Pavione (Comunicação Pública), Francisco Balbino (Segurança Cidadã), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Renata Priscila Magalhães (Educação), José Luiz Spitti (Cultura), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente), Cintia Lira (Administração), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer) Itamar Viana (Finanças) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação); o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva; o controlador geral do Município, César Braga; e o superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, José Serafim da Silva Junior.

Pela Câmara de Suzano ainda estiveram presentes o presidente Artur Takayama, o vice Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e os vereadores Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; André Marcos de Abreu, o Pacola; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Entregas

A solenidade deste sábado marcou a 40ª entrega da gestão do prefeito Pedro Ishi. No primeiro ano, em 2025, foram garantidas 19 delas, sendo duas para a Saúde, incluindo a chegada de oito novas cadeiras odontológicas para reforço do atendimento nos postos da Atenção Primária, e o novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que passou a prestar serviços em saúde bucal na rua Rui Barbosa, 191, na Vila Costa.

Neste período, foram proporcionadas ainda melhorias significativas nas condições de saneamento básico com as conclusões das obras que garantiram 147 ligações de água no bairro Chácara São Judas Tadeu e ligações em 249 residências do núcleo Jardim Brasil II, com o objetivo de beneficiar 996 moradores, além da finalização da primeira etapa das obras que viabilizarão 134 ligações nos bairros Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III, contemplando ao todo, 1,2 mil moradores do distrito de Palmeiras.

Com relação às intervenções na infraestrutura urbana, ainda foram executadas obras de drenagem na região do Jardim Belém, no centro expandido da cidade. Os serviços tiveram como objetivo aprimorar a vazão durante fortes chuvas nos bairros próximos, por meio de um sistema de ampliação da rede de drenagem aceleram o escoamento das águas pluviais até o rio Tietê, passando por baixo da avenida Jorge Bey Maluf.

O conjunto de entregas seguiram por todas as partes da cidade, onde foram celebradas junto à população, a abertura do Mercado Municipal (rua Nove de Julho, 1.255 – Jardim Santa Helena), a oficialização de entrega de 416 apartamentos no bairro Chácara Estância Paulista, junto com o Governo do Estado.

Na região norte, houve as inaugurações da nova sede do Conselho Tutelar (Rua Jaime Leme, 33 – Cidade Boa Vista) e o novo ecoponto no Miguel Badra. Já a população de Palmeiras pôde comemorar o fim das obras da passarela sobre linha férrea, o Campo Nova América e a chegada de uma nova Casa de Cultura, na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras.

Na região central da cidade, foram entregues a Praça da Vila Urupês, o Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, a pavimentação da rua São Carlos, na Cidade Edson; além do meliponário do Viveiro Municipal Tomoe Uemura para colmeias de abelha sem ferrão, assim como a sala sensorial no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (Nudi) Lar das Flores, no bairro Altos de Suzano.

Em 2026

Neste ano, o avanço seguiu em ritmo acelerado com 21 entregas, sendo mais duas na área da Saúde. Além da UBS Parque do Colégio, neste sábado, a Prefeitura de Suzano ainda oficializou, junto ao governo do Estado, a inauguração do setor de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira, na Vila Amorim, com 40 leitos.

Na área da mobilidade, obras estratégicas foram concluídas, incluindo o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, o Terminal Sul, a requalificação de vias dos bairros Vila Urupês, Vila Figueira e Vila Fátima, e pavimentações nos bairros Jardim Amazonas, Vila Real Santista e Chácara Estância Paulista.

No contexto educacional, houve as inaugurações da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), na avenida Mogi das Cruzes, e da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Pena Silva, a “Dona Pequeninha”, que está localizada na estrada Takashi Kobata, 2.225, no Jardim Europa, com capacidade para atender 260 alunos de 0 a 5 anos; além da ampliação da Escola Municipal Vera Lúcia Miranda, no Jardim Quaresmeira, que permitiram a expansão da estrutura de quatro para oito salas e o aumento da capacidade de atendimento de 200 para 320 crianças de 4 e 5 anos (G4 G5).

Para a prática esportiva e entretenimento da população, foram entregues as obras que garantiram a implantação do Espaço de Lazer no Jardim Colorado, e as revitalizações das quadras e Praças da Cidade Cruzeiro do Sul, o Cruzeirinho; assim como a Praça do Ramal São José; e do Ginásio Roberto David, no Sesc.

Entre outras obras inauguradas, podem ser citadas uma nova ala da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade; os Espaços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Boa Vista e da Fazenda Aya; a Casa de Cultura 2, na rua Antonio Binotti, 332, no Jardim Belém; e a 1ª fase do projeto de plantio e horta comunitária em uma faixa de dutos da Transpetro na estrada Portão do Honda.