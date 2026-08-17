Itaquá Mais Emprego divulga novas seleções entre 17 e 21 de agosto

Oportunidades contemplam candidatos com e sem experiência e incluem vagas para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio do programa Itaquá Mais Emprego, promove entre os dias 17 e 21 de agosto uma nova programação de atendimento aos trabalhadores que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência que tenham a partir de 18 anos.

Na segunda-feira (17), às 10h, haverá seleção para auxiliar de logística, sem exigência de experiência. Na terça (18), às 10h, serão atendidos candidatos para as funções de operador de loja, operador de caixa e atendente de vendas, com ou sem experiência. Às 13h, a seleção é para consultor financeiro com ensino médio e experiência em telemarketing.

Na quarta (19), às 10h, serão oportunidades para costureira e auxiliar de fundição. É necessário ter experiência para ambas as funções. Já às 13h haverá atendimento para cuidadora social. Não é exigida experiência, mas é necessário ter disponibilidade para dormir no local de trabalho, em escala 4×2.

Na quinta (20), das 9h às 13h30, será realizado atendimento para a vaga de auxiliar de logística, exclusiva para pessoas com deficiência e não exige experiência. Já na sexta (21), às 8h30 e às 13h30, as vagas são para auxiliar de reposição, sem necessidade de experiência. Serão distribuídas 60 senhas em cada horário.

Os interessados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro) com currículo impresso, documento oficial com foto e caneta.