Frente fria muda o tempo na capital paulista e coloca Zona Leste em alerta para ventos fortes

Após dias de calor e baixa umidade, São Paulo terá queda de até 9°C nas máximas, rajadas próximas de 70 km/h e possibilidade de chuva isolada entre quinta e sexta-feira

A aproximação de uma frente fria provocará uma mudança significativa no tempo na cidade de São Paulo a partir desta quinta-feira (20). Depois de uma sequência de dias quentes e secos, a capital paulista deverá enfrentar ventos intensos, aumento da nebulosidade e queda acentuada das temperaturas.

Na Zona Leste de São Paulo, os moradores também devem ficar atentos aos efeitos da mudança meteorológica, especialmente entre a noite de quinta e a sexta-feira (21). As rajadas podem se aproximar de 70 km/h nas áreas do centro-leste paulista, enquanto o avanço do ar frio reduzirá a sensação térmica.

A previsão indica que a temperatura máxima na capital poderá passar de 32°C nesta quinta-feira para 23°C no sábado (22), uma diferença de 9°C em apenas dois dias. A mínima, por sua vez, pode cair de 18°C para 11°C durante o fim de semana.

Apesar da chegada da frente fria, não há previsão de chuva generalizada na cidade de São Paulo. No entanto, pancadas isoladas podem ocorrer, acompanhadas de descargas elétricas, granizo e ventos fortes.

Frente fria começa a mudar o tempo em São Paulo

A quinta-feira ainda começou sob influência do ar quente e seco que predominou nos últimos dias. A máxima prevista para a capital é de 32°C, enquanto a mínima fica em torno de 18°C.

Ao longo do dia, porém, a aproximação da frente fria aumenta a quantidade de nuvens e modifica gradualmente a direção e a intensidade dos ventos. A transformação mais evidente deverá ser percebida entre o final da tarde e o período noturno.

Segundo a Climatempo, a formação e o aprofundamento de uma área de baixa pressão, associados à organização da frente fria, aumentam as instabilidades em parte do Centro-Sul do Brasil.

O sistema também está relacionado à formação de um ciclone extratropical próximo à costa da Região Sul. Embora o fenômeno não esteja previsto para passar diretamente sobre a capital paulista, ele ajuda a reforçar os ventos que atingirão São Paulo.

Zona Leste pode sentir rajadas intensas

A Zona Leste da capital paulista está entre as regiões que precisam acompanhar com atenção a mudança do tempo. A previsão para o centro-leste do estado aponta a possibilidade de rajadas próximas de 70 km/h durante a sexta-feira.

Bairros com maior concentração de árvores, construções vulneráveis, coberturas metálicas, placas, tapumes e objetos instalados em áreas externas podem registrar ocorrências relacionadas aos ventos.

Regiões como Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases, São Mateus, Ermelino Matarazzo, Penha, Tatuapé, Mooca e Itaim Paulista devem seguir as recomendações gerais de segurança emitidas para a cidade. A previsão não aponta necessariamente que todos esses bairros terão a mesma intensidade de vento, mas toda a Zona Leste pode sentir os efeitos da frente fria.

Os ventos também podem provocar queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos em estruturas frágeis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na capital, outro problema possível é o impacto sobre a mobilidade. Galhos, placas e outros objetos levados pelo vento podem bloquear ruas e avenidas, além de causar transtornos no transporte público.

Sexta-feira terá queda de temperatura e sensação de frio

A mudança mais significativa será sentida na sexta-feira. A previsão aponta mínima de 14°C e máxima de 26°C na cidade de São Paulo.

Mesmo com os termômetros marcando até 26°C, a combinação entre vento, nebulosidade e entrada de ar polar poderá deixar a sensação térmica próxima de 20°C durante os períodos mais amenos do dia.

O céu deverá permanecer com muitas nuvens, alternando períodos de maior nebulosidade com algumas aberturas de sol. A noite também terá presença de nuvens e temperaturas mais baixas.

A diferença em relação à quinta-feira será expressiva. Em aproximadamente 24 horas, a máxima poderá cair de 32°C para 26°C. A redução será acompanhada pela mudança na direção dos ventos e pelo avanço do ar frio sobre o estado.

Frente fria não deve provocar chuva generalizada

Embora frentes frias normalmente estejam associadas a períodos prolongados de chuva, esse não deverá ser o cenário predominante na capital paulista.

A atmosfera ainda apresenta baixos índices de umidade em grande parte do estado, situação que dificulta a formação de áreas extensas de precipitação. Por isso, a chuva esperada deve ocorrer de forma irregular e localizada.

A Defesa Civil alerta, entretanto, que algumas áreas podem registrar pancadas isoladas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento.

Isso significa que um bairro pode enfrentar chuva e vento forte enquanto regiões próximas permanecem apenas com céu nublado. Os moradores devem acompanhar as atualizações meteorológicas e os alertas oficiais ao longo do dia.

Temperaturas caem ainda mais no fim de semana

O sábado (22) deverá marcar o período mais frio desta mudança no tempo. Na capital paulista, os termômetros podem registrar mínima de 11°C e máxima de 23°C.

O dia terá muitas nuvens e algumas aberturas de sol. A temperatura mais baixa será sentida principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

No domingo (23), a mínima deverá continuar em 11°C, enquanto a máxima sobe ligeiramente para 24°C. O céu permanece com muitas nuvens, intercaladas por períodos de sol.

Na Zona Leste, áreas mais afastadas do centro expandido e bairros com menor concentração de prédios podem registrar sensação térmica ainda mais baixa, especialmente durante a madrugada e no começo da manhã.

A orientação é deixar agasalhos preparados e redobrar os cuidados com crianças, idosos, pessoas em situação de rua e animais domésticos.

Previsão do tempo para a capital paulista

Nesta quinta-feira, a capital terá mínima de 18°C e máxima de 32°C, com aumento da nebulosidade durante a noite.

Na sexta-feira, a temperatura varia entre 14°C e 26°C, com muitas nuvens, períodos de céu encoberto e ventos intensos.

No sábado, os termômetros devem marcar entre 11°C e 23°C, enquanto o domingo terá mínima de 11°C e máxima de 24°C.

A queda mais expressiva ocorrerá entre quinta-feira e sábado, quando a temperatura máxima poderá diminuir 9°C.

Ventos podem provocar quedas de árvores e falta de energia

O principal risco associado à passagem desta frente fria será a intensificação dos ventos. As rajadas podem atingir estruturas vulneráveis e derrubar árvores ou galhos.

Na Zona Leste, onde há bairros com grande circulação de pedestres, veículos e ônibus, uma eventual queda de árvore pode afetar ruas, corredores viários e linhas de transporte coletivo.

Também existe o risco de fios elétricos serem atingidos por árvores ou objetos arremessados, provocando interrupções no fornecimento de energia. A população não deve se aproximar de cabos rompidos ou tentar remover galhos que estejam em contato com a rede elétrica.

Objetos deixados em quintais, varandas, garagens, lajes e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados. Vasos, telhas, chapas metálicas, móveis e materiais de construção podem ser carregados pelo vento e causar acidentes.

Como se proteger durante as rajadas

Durante os períodos de vento forte, a Defesa Civil recomenda não permanecer embaixo de árvores, postes, placas, coberturas metálicas ou estruturas frágeis.

Também é importante manter distância de janelas de vidro e procurar abrigo em uma construção segura. Quem estiver na rua deve evitar atravessar áreas onde existam tapumes, andaimes ou objetos que possam se soltar.

Motoristas precisam reduzir a velocidade e aumentar a distância dos demais veículos. Rajadas laterais podem dificultar o controle de carros, motocicletas, ônibus e caminhões, principalmente em pontes, viadutos e avenidas abertas.

Em caso de queda de árvore, alagamento, destelhamento ou outra emergência relacionada ao tempo, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Capital deve acompanhar os alertas oficiais

A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições meteorológicas em todo o estado. Os avisos podem ser atualizados conforme o deslocamento da frente fria e a intensidade dos ventos.

Os moradores da capital, especialmente da Zona Leste, devem acompanhar os comunicados oficiais antes de sair de casa e durante os períodos de maior instabilidade.

A previsão pode mudar de acordo com o comportamento do sistema atmosférico. Por isso, mesmo sem expectativa de chuva generalizada, a possibilidade de temporais isolados e rajadas fortes exige atenção entre quinta-feira e domingo.