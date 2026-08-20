PGR defende envio de investigações sobre Lulinha à primeira instância

Manifestação citada pela defesa sustenta que dois inquéritos relatados por André Mendonça não envolvem autoridades com foro privilegiado; empresário é investigado em três procedimentos no STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu que investigações envolvendo o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, deixem o Supremo Tribunal Federal (STF) e sejam encaminhadas à primeira instância.

A informação foi confirmada pela defesa do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o advogado Marco Aurélio Carvalho, a manifestação da PGR considera que os casos não envolvem pessoas com foro privilegiado, circunstância que afastaria a competência do Supremo.

Lulinha é investigado em três inquéritos diferentes, abertos a pedido da Polícia Federal. Dois estão sob a relatoria do ministro André Mendonça e o terceiro é conduzido pelo ministro Flávio Dino.

As apurações surgiram a partir de informações obtidas nos desdobramentos da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Apesar dessa origem, Lulinha não é acusado de participar das fraudes contra aposentados e pensionistas. Os inquéritos envolvendo o empresário apuram suspeitas de tráfico de influência e corrupção em diferentes áreas do governo federal.

Manifestação envolve casos relatados por André Mendonça

De acordo com a defesa, o posicionamento da PGR se refere aos dois inquéritos que estão sob a relatoria de André Mendonça.

“A defesa confirma que a Procuradoria-Geral da República pediu que o caso do Lulinha vá para a primeira instância por não envolver investigado com foro”, afirmou o advogado Marco Aurélio Carvalho.

O argumento apresentado é que nenhum dos investigados nos procedimentos ocupa atualmente um cargo que garanta o direito de ser investigado e julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal.

A manifestação ainda será analisada pelo relator, que poderá decidir pela permanência das investigações no STF ou pela remessa dos autos a uma instância inferior da Justiça.

Por que os inquéritos foram abertos no Supremo?

Embora Lulinha não possua foro privilegiado, os inquéritos foram autorizados pelo STF porque a Corte identificou uma possível conexão com outras investigações que já tramitavam sob sua supervisão.

A existência dessa ligação pode permitir que um tribunal superior acompanhe apurações relacionadas a pessoas sem foro, principalmente quando os fatos estão associados a outros investigados ou procedimentos que permanecem na Corte.

A defesa de Lulinha, no entanto, questiona esse entendimento. Os advogados sustentam que o empresário não exerce função pública e não possui nenhuma prerrogativa que justifique a condução das investigações pelo Supremo.

Com a manifestação da PGR, o debate passa a se concentrar na existência ou não de elementos suficientes para manter os procedimentos na Corte por conexão com outras apurações.

O que é foro privilegiado?

O chamado foro privilegiado, tecnicamente denominado foro por prerrogativa de função, permite que determinadas autoridades sejam investigadas e julgadas diretamente por tribunais específicos.

A prerrogativa é aplicada, por exemplo, a presidentes da República, ministros de Estado, parlamentares, governadores e integrantes de outras funções públicas previstas na Constituição.

Fábio Luís Lula da Silva não ocupa cargo público e não possui foro por prerrogativa de função. Por isso, a discussão jurídica não envolve um direito pessoal do empresário ao foro, mas a possível conexão dos inquéritos com outros casos acompanhados pelo STF.

Caso o Supremo aceite o posicionamento atribuído à PGR, as investigações deverão ser encaminhadas ao juízo de primeira instância considerado competente para analisar os fatos.

Lulinha é investigado em três inquéritos

A Polícia Federal conduz três investigações envolvendo o filho do presidente Lula. Os procedimentos não apuram uma participação direta do empresário no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS.

As suspeitas analisadas pelos investigadores envolvem possíveis crimes de tráfico de influência e corrupção, além de uma eventual atuação para favorecer interesses privados dentro de setores do governo federal.

Dois inquéritos foram autorizados por André Mendonça entre os dias 30 e 31 de julho. O terceiro foi aberto por determinação de Flávio Dino em 4 de agosto.

A manifestação da PGR mencionada pela defesa alcança, neste momento, somente os casos relatados por Mendonça.

Suspeita de atuação no Ministério da Saúde

O primeiro inquérito foi autorizado por André Mendonça em 30 de julho. A investigação procura esclarecer suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo o Ministério da Saúde.

A Polícia Federal apura se Lulinha teria atuado para facilitar o acesso do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, a integrantes do governo federal.

As tratativas estariam relacionadas à tentativa de comercialização de medicamentos produzidos à base de cannabis. De acordo com as informações reunidas pelos investigadores, o contrato mencionado na apuração não chegou a ser fechado.

A investigação deverá verificar se houve alguma interferência indevida, promessa de vantagem ou utilização de influência política nas negociações.

A abertura do inquérito não representa uma condenação nem comprova que os crimes investigados tenham ocorrido. O procedimento busca reunir elementos que permitam à Polícia Federal esclarecer os fatos.

PF apura possível favorecimento na Dataprev

O segundo inquérito sob a relatoria de André Mendonça foi aberto no dia seguinte. Nesse caso, a Polícia Federal investiga se o empresário teria favorecido interesses privados em negociações envolvendo a Dataprev.

A Dataprev é uma empresa pública responsável pela gestão de sistemas e informações utilizados por diferentes políticas sociais do governo federal, incluindo serviços relacionados ao INSS.

A investigação também surgiu a partir de dados encontrados durante as apurações da Operação Sem Desconto. A PF busca identificar se houve atuação irregular para beneficiar empresários em tratativas com a companhia.

Esse é o segundo procedimento que poderá ser enviado à primeira instância caso o Supremo concorde com o entendimento apresentado pela PGR, conforme relatado pela defesa.

Terceiro inquérito está com Flávio Dino

Lulinha também é investigado em um terceiro inquérito, autorizado pelo ministro Flávio Dino em 4 de agosto.

O procedimento busca esclarecer a atuação de um grupo de pessoas que teria mantido supostos negócios ilícitos em áreas do governo federal.

A decisão ampliou o alcance das investigações que já analisavam possíveis práticas de tráfico de influência. O objetivo é verificar quem teria participado das negociações, quais órgãos públicos poderiam ter sido procurados e se ocorreram crimes.

Como esse inquérito está sob a responsabilidade de outro relator, ele não faz parte da manifestação da PGR relacionada aos processos conduzidos por André Mendonça, segundo a defesa.

Investigações tiveram origem em operação sobre o INSS

As informações que levaram à abertura dos inquéritos foram identificadas durante os desdobramentos da Operação Sem Desconto.

A operação investiga um esquema de cobranças não autorizadas aplicadas sobre benefícios pagos pelo INSS. As apurações analisam descontos associativos feitos sem o consentimento de aposentados e pensionistas.

No entanto, é importante diferenciar os objetos das investigações. Lulinha não é acusado de participar do esquema de descontos indevidos no INSS.

O nome do empresário passou a ser investigado em razão de informações encontradas pela Polícia Federal durante o avanço da operação. Os procedimentos tratam de possíveis atuações em áreas como o Ministério da Saúde, a Dataprev e outros setores do governo.

STF decidirá onde os casos continuarão

Caberá ao Supremo Tribunal Federal analisar a manifestação e definir qual instância possui competência para continuar as investigações.

Se o entendimento da PGR for acolhido, os dois inquéritos relatados por André Mendonça deverão ser remetidos à primeira instância. A mudança alteraria o juízo responsável pelos casos, mas não encerraria as investigações.

Caso o STF conclua que permanece uma conexão relevante com outros procedimentos sob sua responsabilidade, os inquéritos poderão continuar na Corte.

Até o momento, os casos permanecem em fase de investigação. Não existe condenação contra Lulinha em razão dos fatos apurados nos três inquéritos, e as suspeitas ainda precisam ser examinadas pelas autoridades responsáveis.