Nova UBS São Lázaro está em construção em Ferraz

Novo equipamento vai ampliar a estrutura de atendimento em saúde no bairro

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está construindo uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro São Lázaro. O novo equipamento será destinado ao atendimento da população da região e vai ampliar a estrutura disponível para os serviços de atenção básica no município.

Atualmente, o bairro já conta com uma UBS em funcionamento. A nova unidade representa a implantação de um segundo equipamento de saúde na região, com uma estrutura própria e planejada para receber os atendimentos à população.

A obra está em andamento e contempla a construção de um novo espaço para o funcionamento dos serviços de saúde. A proposta é oferecer um ambiente mais adequado para profissionais e pacientes, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a atenção básica.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, destaca que o acompanhamento das etapas da construção é fundamental para garantir o avanço dos serviços. “A construção da nova UBS São Lázaro representa um investimento importante na estrutura pública do bairro. Estamos acompanhando o andamento da obra e todas as etapas necessárias para que a população possa contar, em breve, com um novo espaço de atendimento em saúde.”

A construção da nova UBS integra os investimentos da Prefeitura na ampliação da infraestrutura pública e na melhoria dos serviços oferecidos à população de Ferraz de Vasconcelos.